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  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom

Bodygroom Series 5000Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

BG5021/15

4.5
| (224) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
Rad 5000 je navrhnutý tak, aby si nekompromisne poradil s chĺpkami a chránil pritom pokožku, dokonca aj na ťažko dosiahnuteľných miestach, ako je napríklad chrbát. Môžete sa holiť pomocou strojčeka na jemnú pokožku s technológiou sledovania kontúr 2D alebo zastrihávať chĺpky pomocou 2, 3 alebo 5 mm hrebeňového nadstavca.
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Najviac preferovaná značka elektrickej pánskej starostlivosti na svete1

Technológia sledovania kontúr 2D s ochranou pokožky

Kompletná starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom

  • 5 nasúvateľných nadstavcov (2-3-5-7 mm)

  • Holiaci strojček so sledovaním kontúr 2D

  • 61 min. bezdrôtového používania/1 hod. nabíjania

  • Nadstavec na úpravu chrbta

  • Až 5-ročná záruka

Úprava chĺpkov na celom tele v jednom produkte

Úprava chĺpkov na celom tele v jednom produkte

Teraz môžete bez obáv používať jeden nástroj na úpravu chĺpkov po celom tele. Tento strojček Philips pre mužov na úpravu chĺpkov na celom tele zastriháva chĺpky v 3 rôznych dĺžkach a prináša tak hladké a rovnomerné výsledky, či už ho používate na chrbte, pleciach, hrudi, bruchu, v podpazuší, oblasti slabín alebo na nohách.

Úprava chĺpkov na ťažko dostupných miestach pomocou nadstavca na chrbát

Úprava chĺpkov na ťažko dostupných miestach pomocou nadstavca na chrbát

Pohodlne ohoľte chĺpky na chrbte. Tento nástavec bol navrhnutý špeciálne na pohodlné holenie chrbta.

Bezpečné a pohodlné holenie na vašej citlivej pokožke

Bezpečné a pohodlné holenie na vašej citlivej pokožke

Holiaca hlava je vybavená patentovanými zaoblenými hrotmi a hypoalergénnou fóliou, ktorá pri holení chráni vašu pokožku pred porezaním a poškriabaním.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.5

z 5

224

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

26/06/2018

Slovensko

Slovensko

Vynikajuce

Zodpoveda kvalite,cene a vykonu, vrele odporucam kazdemu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

23/02/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý holicí strojek

Protože mě můj Bodygroom už nešel nabít koupil jsem si bez rozmýšlení nový. Vynikající strojek na zastrihování chlpupků po celém těle. Jde s ním upravit i strniště na tváři. Tento typ má navíc v balení držák na holení zad. Mohu jen doporučit. Oproti mému starému přístroji se tento bohužel musí nabíjet přes externí nabíječku, která není součástí balení.

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

27/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

kvalita

vybral jsem si strojek podle recenzí fotek a kvality a v realu je jěště hezčí než na fotkách.

Výhody

kvalita zpracování a možnosti použití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

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  1. Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024. 

  1. Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.