5 nasúvateľných nadstavcov (2-3-5-7 mm)
Holiaci strojček so sledovaním kontúr 2D
61 min. bezdrôtového používania/1 hod. nabíjania
Nadstavec na úpravu chrbta
Až 5-ročná záruka
Teraz môžete bez obáv používať jeden nástroj na úpravu chĺpkov po celom tele. Tento strojček Philips pre mužov na úpravu chĺpkov na celom tele zastriháva chĺpky v 3 rôznych dĺžkach a prináša tak hladké a rovnomerné výsledky, či už ho používate na chrbte, pleciach, hrudi, bruchu, v podpazuší, oblasti slabín alebo na nohách.
Pohodlne ohoľte chĺpky na chrbte. Tento nástavec bol navrhnutý špeciálne na pohodlné holenie chrbta.
Holiaca hlava je vybavená patentovanými zaoblenými hrotmi a hypoalergénnou fóliou, ktorá pri holení chráni vašu pokožku pred porezaním a poškriabaním.
4.5
z 5
224
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Richard
26/06/2018
Slovensko
Vynikajuce
Zodpoveda kvalite,cene a vykonu, vrele odporucam kazdemu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Ewan24
23/02/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý holicí strojek
Protože mě můj Bodygroom už nešel nabít koupil jsem si bez rozmýšlení nový. Vynikající strojek na zastrihování chlpupků po celém těle. Jde s ním upravit i strniště na tváři. Tento typ má navíc v balení držák na holení zad. Mohu jen doporučit. Oproti mému starému přístroji se tento bohužel musí nabíjet přes externí nabíječku, která není součástí balení.
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla
Jessealex
27/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
kvalita
vybral jsem si strojek podle recenzí fotek a kvality a v realu je jěště hezčí než na fotkách.
Výhody
kvalita zpracování a možnosti použití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect
Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024.
Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.