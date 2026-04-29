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Bodygroom Series 5000 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
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BG5021/15
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Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Bodygroom Series 3000 & 50002 mm hrebeňový nadstavec na telo
Bodygroom series 3000 & 5000Holiaci prvok
Bodygroom Series 3000 & 50003 mm hrebeňový nadstavec na telo
Bodygroom Series 3000 & 50005 mm hrebeňový nadstavec na telo
Bodygroom series 3000 & 50007 mm hrebeňový nadstavec na telo
Bodygroom series 3000/5000Nadstavec na holenie chrbta
USB sieťový adaptér HQ87
USB kábel
ShaversČistiaca kefka
Bodygroom replacement foilVymeniteľná fólia
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