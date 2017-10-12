Tento produkt už nie je dostupný
Micro Pure
Filter Micro Pure predstavuje multi-filtračný systém, ktorý odstraňuje všetky baktérie, nečistoty a zápachy na zaistenie čistej, bezpečnej a chutnej pitnej vody. Skladá sa z technologicky vyspelej membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje viac ako 520 miliárd mikropórov pre efektívne odstránenie 99,99 % všetkých baktérií a granulovaného aktivovaného uhlíka, ktorý odstraňuje nepríjemný chlór, zlú chuť a zápachy. Filter tiež uchováva v pitnej vode všetky prospešné minerály, ktoré sú životne dôležité pre ľudské zdravie.
Dômyselné a jednoduché, farebne kódované výstražné upozornenie Pure Protect pripomenie používateľom včasnú výmenu s maximálnou jednoduchosťou: keď sa membrána zmení na tmavosivú alebo hrdzavo-hnedú, nastal čas výmeny filtra.
Tento kompaktný čistič vody dosahuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu, čo zaisťuje len malý rozdiel oproti normálnemu prietoku nefiltrovanej vody. Jednoduchým otočením páčky na výber vody budete mať tiež na výber prúd alebo rozstrekovanie nefiltrovanej vody alebo rozstrekovanie filtrovanej vody.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WP3811 Čistička vody na kohoutek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WP3811 Čistička vody na kohoutek