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  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou
  • Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Tento produkt už nie je dostupný

Zariadenie na čistenie vody z vodovodu

WP3811

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Čistá voda pripravená s ľahkosťou
Kompaktné zariadenie na čistenie vody s jednoduchou inštaláciou, ktoré vám pripraví čistú vodu – pomocou filtra Micro Pure odstráni baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór, pričom vo vode ponechá všetky prospešné minerály.
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s filtrom Micro Pure

Čistá voda pripravená s ľahkosťou

  • Micro Pure

Odstraňuje všetky baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór

Filter Micro Pure predstavuje multi-filtračný systém, ktorý odstraňuje všetky baktérie, nečistoty a zápachy na zaistenie čistej, bezpečnej a chutnej pitnej vody. Skladá sa z technologicky vyspelej membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje viac ako 520 miliárd mikropórov pre efektívne odstránenie 99,99 % všetkých baktérií a granulovaného aktivovaného uhlíka, ktorý odstraňuje nepríjemný chlór, zlú chuť a zápachy. Filter tiež uchováva v pitnej vode všetky prospešné minerály, ktoré sú životne dôležité pre ľudské zdravie.

Výstraha Pure Protect vás upozorní, keď treba vymeniť filter

Dômyselné a jednoduché, farebne kódované výstražné upozornenie Pure Protect pripomenie používateľom včasnú výmenu s maximálnou jednoduchosťou: keď sa membrána zmení na tmavosivú alebo hrdzavo-hnedú, nastal čas výmeny filtra.

Vysoký prietok s maximálnou úrovňou prietoku 2 litre za minútu

Tento kompaktný čistič vody dosahuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu, čo zaisťuje len malý rozdiel oproti normálnemu prietoku nefiltrovanej vody. Jednoduchým otočením páčky na výber vody budete mať tiež na výber prúd alebo rozstrekovanie nefiltrovanej vody alebo rozstrekovanie filtrovanej vody.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WP3811 Čistička vody na kohoutek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WP3811 Čistička vody na kohoutek

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