XC3031/01
Výkonné sanie s technol. PowerCyclone 8
LED hubica na tvrdé podlahy nájde prach
Až 60 min v Eko a 15 min v Turbo (2)
2 nast., 2 doplnky a úlož. nást. držiak
PowerCyclone 8 a digitálny motor PowerBlade spolupracujú na energeticky efektívnom generovaní silného prúdu vzduchu (až 820 l/min(3)). Výsledok? Dôkladné odstránenie prachu a nečistôt s vyššou dobou prevádzky – najmä na tvrdých podlahách.
S hubicou s LED, ktorá pri najvyššom nastavení zachytí až 99 % prachu a nečistôt (4), sa vám bude rátať každý pohyb. Osvetľuje drobné čiastočky prachu tým, že svieti presne pod správnym uhlom, takže budete presne vedieť, kde máte vysávať. Hubica je navrhnutá tak, aby sa posúvala extrémne blízko stien a okrajov a zachytávala odolné čiastočky nečistôt. Nezanechá za sebou ani smietku prachu.
Vnútri skríň, v rohoch alebo vo výške – séria Philips 3000 si poradí. Na lepšiu prenosnosť sa zmení na ručný vysávač. Dlhý štrbinový nástroj pomáha dosiahnuť do úzkych priestorov. Kombinovaný nástroj 2 v 1 sa ľahko prepína medzi mäkkou kefou na vysávanie jemných povrchov a širokým štrbinovým nástrojom na čistenie zložitých rohov.
Hodnotenie
(1) Normálny režim, iba ručný
(2) Normálny režim, iba ručný/režim turbo, iba ručný
(3) V režime turbo
(4) Na tvrdých podlahách v režime turbo
(5) Normálny režim, iba ručný/v režime turbo, iba ručný
(6) Častice s veľkosťou > 0,5 μm
(7) Na tvrdých podlahách s hubicou nasucho
(8) Režim turbo, iba ručný