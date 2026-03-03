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  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy

Series 3000Bezdrôtový vysávač

XC3031/01

Odhaľte silu čistoty bez námahy
S bezdrôtovým vysávačom Philips Series 3000 dôkladne vyčistíte podlahy jedným ťahom. Hubica s osvetlením LED odhalí skrytý prach a nečistoty, ktoré zachytáva pomocou technológie PowerCyclone 8. 60-minútová výdrž uľahčí upratovanie vašej domácnosti¹
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Až 60 minút čistenia na jedno nabitie (1)

Odhaľte silu čistoty bez námahy

  • Výkonné sanie s technol. PowerCyclone 8

  • LED hubica na tvrdé podlahy nájde prach

  • Až 60 min v Eko a 15 min v Turbo (2)

  • 2 nast., 2 doplnky a úlož. nást. držiak

PowerCyclone 8: výkonné sanie s minimálnou spotrebou batérie (8)

PowerCyclone 8: výkonné sanie s minimálnou spotrebou batérie (8)

PowerCyclone 8 a digitálny motor PowerBlade spolupracujú na energeticky efektívnom generovaní silného prúdu vzduchu (až 820 l/min(3)). Výsledok? Dôkladné odstránenie prachu a nečistôt s vyššou dobou prevádzky – najmä na tvrdých podlahách.

Hubica s LED na tvrdé podlahy odhaľuje prach a usmerňuje každý pohyb

Hubica s LED na tvrdé podlahy odhaľuje prach a usmerňuje každý pohyb

S hubicou s LED, ktorá pri najvyššom nastavení zachytí až 99 % prachu a nečistôt (4), sa vám bude rátať každý pohyb. Osvetľuje drobné čiastočky prachu tým, že svieti presne pod správnym uhlom, takže budete presne vedieť, kde máte vysávať. Hubica je navrhnutá tak, aby sa posúvala extrémne blízko stien a okrajov a zachytávala odolné čiastočky nečistôt. Nezanechá za sebou ani smietku prachu.

Jednoduché čistenie vďaka možnosti ručného ovládania a príslušenstvu

Jednoduché čistenie vďaka možnosti ručného ovládania a príslušenstvu

Vnútri skríň, v rohoch alebo vo výške – séria Philips 3000 si poradí. Na lepšiu prenosnosť sa zmení na ručný vysávač. Dlhý štrbinový nástroj pomáha dosiahnuť do úzkych priestorov. Kombinovaný nástroj 2 v 1 sa ľahko prepína medzi mäkkou kefou na vysávanie jemných povrchov a širokým štrbinovým nástrojom na čistenie zložitých rohov.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Normálny režim, iba ručný

  2. (2) Normálny režim, iba ručný/režim turbo, iba ručný

  3. (3) V režime turbo

  4. (4) Na tvrdých podlahách v režime turbo

  5. (5) Normálny režim, iba ručný/v režime turbo, iba ručný

  6. (6) Častice s veľkosťou > 0,5 μm

  7. (7) Na tvrdých podlahách s hubicou nasucho

  8. (8) Režim turbo, iba ručný