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Bezšnúrové vysávače Series 2000 & 3000Súprava príslušenstva

XV1632/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Súprava príslušenstva
Súprava príslušenstva kompatibilná s bezšnúrovými vysávačmi Philips Series 2000 a 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Obsahuje nadstavec 2 v 1 a štrbinový nadstavec.
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Kompatibilné produkty
Series 3000

Series 3000
Bezdrôtový vysávač Aqua

XC3131/01

Series 2000

Series 2000
Bezšnúrový vysávač

XC2011/01

Series 2000

Series 2000
Bezšnúrový vysávač

XC2012/01

Series 3000

Series 3000
Bezdrôtový vysávač

XC3031/01

Séria 3000

Séria 3000
Bezdrôtový vysávač

XC3032/01

Series 3000

Series 3000
Bezdrôtový vysávač Aqua Plus

XC3133/01

Súprava príslušenstva

  • Kompatibilné s:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

Nadstavec 2 v 1

Štrbinový a kefový nadstavec 2 v 1 na všetky potreby čistenia

Na vysávanie škár a štrbín

S týmto štrbinovým nadstavcom môžete vyčistiť úzke rohy alebo ťažko dostupné miesta

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Výhody

Kompaktan

Nevýhody

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

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