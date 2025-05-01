Kompatibilné s:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
Štrbinový a kefový nadstavec 2 v 1 na všetky potreby čistenia
S týmto štrbinovým nadstavcom môžete vyčistiť úzke rohy alebo ťažko dostupné miesta
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Výhody
Kompaktan
Nevýhody
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000