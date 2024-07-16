Výkonné sanie s technol. PowerCyclone 8
LED hubica na tvrdé podlahy nájde prach
Až 60 min v Eko a 15 min v Turbo (2)
Vrátane modulu Aqua na umývanie
2 nast., 2 doplnky a úlož. nást. držiak
PowerCyclone 8 a digitálny motor PowerBlade spolupracujú na energeticky efektívnom generovaní silného prúdu vzduchu (až 820 l/min(3)). Výsledok? Dôkladné odstránenie prachu a nečistôt s vyššou dobou prevádzky – najmä na tvrdých podlahách.
S hubicou s LED, ktorá pri najvyššom nastavení zachytí až 99 % prachu a nečistôt (4), sa vám bude rátať každý pohyb. Osvetľuje drobné čiastočky prachu tým, že svieti presne pod správnym uhlom, takže budete presne vedieť, kde máte vysávať. Hubica je navrhnutá tak, aby sa posúvala extrémne blízko stien a okrajov a zachytávala odolné čiastočky nečistôt. Nezanechá za sebou ani smietku prachu.
Vnútri skríň, v rohoch alebo vo výške – séria Philips 3000 si poradí. Na lepšiu prenosnosť sa zmení na ručný vysávač. Dlhý štrbinový nástroj pomáha dosiahnuť do úzkych priestorov. Kombinovaný nástroj 2 v 1 sa ľahko prepína medzi mäkkou kefou na vysávanie jemných povrchov a širokým štrbinovým nástrojom na čistenie zložitých rohov.
4.7
z 5
15
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Tajna
16/07/2024
Česká republika
Skvělá výdrž baterie pro úklid všech místností
Vysavač vydrží vysávat až 60 minut, za tu dobu mám všechny podlahy vysáté. Hubice na vysávání svítí a jde vidět každý vlas - šokovalo mě, kolik prachu a chlupů se vždy nahromadí v rozích místnosti. Modul pro vytírání a vysávání se nacvakne, doplní vodou (dávám i čisticí prostředek) a nasadí se na něj hadřík na suchý zip. Pak už vysavač vysává a vytírá najednou. Na běžné znečištění podlahy včetně vylitých nápojů to bohatě stačí. Tyč vysavače se dá zkrátit na výkonný ruční vysavač a vysát, co je třeba.
Výhody
Celý byt vysaje a vytře na jedno nabití
Nevýhody
Velmi dlouhé vlasy se občas zamotají do kartáče
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Barb1234!!
21/02/2024
Česká republika
Super!
Lehký a praktický vysavač. Hlavní výhodou je, že je bezdrátový, takže vám při práci nezavazí žádné kabely. Navíc jsou skvělým pomocníkem LED světla, díky kterým uvidíte při uklízení i na sebemenší prach. Akorát mu chybí menší nástavec na rohy. Jinak ale naprosto splnil má očekávání a skvěle se s ním vysává.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Normálny režim, iba ručný
(2) Normálny režim, iba ručný/režim turbo, iba ručný
(3) V režime turbo
(4) Na tvrdých podlahách v režime turbo
(5) Normálny režim, iba ručný/v režime turbo, iba ručný
(6) Častice s veľkosťou > 0,5 μm
(7) Na tvrdých podlahách s hubicou nasucho
(8) Režim turbo, iba ručný