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  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
  • Odhaľte silu čistoty bez námahy
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Series 3000Bezdrôtový vysávač Aqua

XC3131/01

4.7
| (15) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Odhaľte silu čistoty bez námahy
S bezdrôtovým vysávačom Philips Series 3000 dôkladne vyčistíte podlahy jedným ťahom. Hubica s osvetlením LED odhalí skrytý prach a nečistoty, ktoré zachytáva pomocou technológie PowerCyclone 8. Priložený Aqua modul umožňuje vysávanie a umývanie podláh zároveň. 60-minútová výdrž uľahčí upratovanie vašej domácnosti¹
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Až 60 minút čistenia na jedno nabitie (1)

Odhaľte silu čistoty bez námahy

  • Výkonné sanie s technol. PowerCyclone 8

  • LED hubica na tvrdé podlahy nájde prach

  • Až 60 min v Eko a 15 min v Turbo (2)

  • Vrátane modulu Aqua na umývanie

  • 2 nast., 2 doplnky a úlož. nást. držiak

PowerCyclone 8: výkonné sanie s minimálnou spotrebou batérie (8)

PowerCyclone 8: výkonné sanie s minimálnou spotrebou batérie (8)

PowerCyclone 8 a digitálny motor PowerBlade spolupracujú na energeticky efektívnom generovaní silného prúdu vzduchu (až 820 l/min(3)). Výsledok? Dôkladné odstránenie prachu a nečistôt s vyššou dobou prevádzky – najmä na tvrdých podlahách.

Hubica s LED na tvrdé podlahy odhaľuje prach a usmerňuje každý pohyb

Hubica s LED na tvrdé podlahy odhaľuje prach a usmerňuje každý pohyb

S hubicou s LED, ktorá pri najvyššom nastavení zachytí až 99 % prachu a nečistôt (4), sa vám bude rátať každý pohyb. Osvetľuje drobné čiastočky prachu tým, že svieti presne pod správnym uhlom, takže budete presne vedieť, kde máte vysávať. Hubica je navrhnutá tak, aby sa posúvala extrémne blízko stien a okrajov a zachytávala odolné čiastočky nečistôt. Nezanechá za sebou ani smietku prachu.

Jednoduché čistenie vďaka možnosti ručného ovládania a príslušenstvu

Jednoduché čistenie vďaka možnosti ručného ovládania a príslušenstvu

Vnútri skríň, v rohoch alebo vo výške – séria Philips 3000 si poradí. Na lepšiu prenosnosť sa zmení na ručný vysávač. Dlhý štrbinový nástroj pomáha dosiahnuť do úzkych priestorov. Kombinovaný nástroj 2 v 1 sa ľahko prepína medzi mäkkou kefou na vysávanie jemných povrchov a širokým štrbinovým nástrojom na čistenie zložitých rohov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

15

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

4
3
2

16/07/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělá výdrž baterie pro úklid všech místností

Vysavač vydrží vysávat až 60 minut, za tu dobu mám všechny podlahy vysáté. Hubice na vysávání svítí a jde vidět každý vlas - šokovalo mě, kolik prachu a chlupů se vždy nahromadí v rozích místnosti. Modul pro vytírání a vysávání se nacvakne, doplní vodou (dávám i čisticí prostředek) a nasadí se na něj hadřík na suchý zip. Pak už vysavač vysává a vytírá najednou. Na běžné znečištění podlahy včetně vylitých nápojů to bohatě stačí. Tyč vysavače se dá zkrátit na výkonný ruční vysavač a vysát, co je třeba.

Výhody

Celý byt vysaje a vytře na jedno nabití

Nevýhody

Velmi dlouhé vlasy se občas zamotají do kartáče

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

21/02/2024

Česká republika

Česká republika

Super!

Lehký a praktický vysavač. Hlavní výhodou je, že je bezdrátový, takže vám při práci nezavazí žádné kabely. Navíc jsou skvělým pomocníkem LED světla, díky kterým uvidíte při uklízení i na sebemenší prach. Akorát mu chybí menší nástavec na rohy. Jinak ale naprosto splnil má očekávání a skvěle se s ním vysává.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

08/03/2024

Україна

Україна

Пилосос дуже сильний

Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Normálny režim, iba ručný

  2. (2) Normálny režim, iba ručný/režim turbo, iba ručný

  3. (3) V režime turbo

  4. (4) Na tvrdých podlahách v režime turbo

  5. (5) Normálny režim, iba ručný/v režime turbo, iba ručný

  6. (6) Častice s veľkosťou > 0,5 μm

  7. (7) Na tvrdých podlahách s hubicou nasucho

  8. (8) Režim turbo, iba ručný