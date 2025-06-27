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  • Čistiaci roztok na podlahy
  • Čistiaci roztok na podlahy

Čistiaci prostriedok na podlahy PhilipsVhodný na všetky druhy tvrdých podláh

XV1792/01

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Čistiaci roztok na podlahy
Čistič na podlahy Philips je určený pre všetky typy tvrdých podláh a účinne odstraňuje mastnotu, škvrny a lepkavé nečistoty. Je kompatibilný s vysávačmi Philips s funkciou mokrého čistenia pre dôkladný výsledok čistenia.
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Kompatibilné produkty
Séria 7000

Séria 7000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW7263/11

Séria 9000

Séria 9000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW9463/11

Séria 9000

Séria 9000
tyčový vysávač na mokré a suché vysávanie série 9000

XW9465/11

Series 3000

Series 3000
Bezdrôtový vysávač Aqua

XC3131/01

Series 3000

Series 3000
Bezdrôtový vysávač Aqua Plus

XC3133/01

Series 7000

Series 7000
Bezkáblový vysávač Aqua

XC7053/01

Series 7000

Series 7000
Bezdrôtový vysávač Pet

XC7055/01

Series 7000

Series 7000
Bezdrôtový vysávač Pet

XC7057/01

Series 8000

Series 8000
Bezdrôtový vysávač Pet

XC8055/01

Series 8000

Series 8000
Bezdrôtový vysávač Complete

XC8057/01

pre všetky druhy tvrdých podláh

Čistiaci roztok na podlahy

  • Vhodné pre všetky typy tvrdých podláh

  • Odstraňuje mastné a lepkavé nečistoty

  • Jedna fľaša vydrží až 25 čistení

  • Kompat. s vys. na mok. vys. Philips

Koncentrované zloženie na čistenie

Súčasťou balenia je dávkovací uzáver na správne odmeranie dávky. Dávkovanie 10 ml na 1 plnú nádobu na vodu, celkovo 25 čistiacich cyklov na jednu fľašu.

Zloženie šetrné pre domáce zvieratá a rodinu

Pri správnom použití je zloženie šetrné pre domáce zvieratá a rodinu

Efektívny čistiaci roztok na všetky druhy tvrdých podláh

Optimalizované a profesionálne výsledky čistenia so zariadením Philips na mokré čistenie podláh na laminát, parkety, drevo, dlaždice, mramor, betón, PVC a ďalšie

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Výhody

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Nevýhody

zadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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