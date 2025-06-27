XW7263/11
XW9463/11
XW9465/11
XC3131/01
XC3133/01
XC7053/01
XC7055/01
XC7057/01
XC8055/01
XC8057/01
Vhodné pre všetky typy tvrdých podláh
Odstraňuje mastné a lepkavé nečistoty
Jedna fľaša vydrží až 25 čistení
Kompat. s vys. na mok. vys. Philips
Súčasťou balenia je dávkovací uzáver na správne odmeranie dávky. Dávkovanie 10 ml na 1 plnú nádobu na vodu, celkovo 25 čistiacich cyklov na jednu fľašu.
Pri správnom použití je zloženie šetrné pre domáce zvieratá a rodinu
Optimalizované a profesionálne výsledky čistenia so zariadením Philips na mokré čistenie podláh na laminát, parkety, drevo, dlaždice, mramor, betón, PVC a ďalšie
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Výhody
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Nevýhody
zadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah