Skvelý sací výkon s PowerCyclone 12
Nadstavec sa prispôsobí podlahe
Dlhá prevádzka – 80 min v režime eko(1)
Vrátane modulu Aqua na umývanie
Všestr. – ruč., 4 nástr. na srsť a LED
Digitálny motor s technológiou PowerCyclone 12 a PowerBlade generuje vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu (až 1 080 l/min(4)) s energetickou účinnosťou. Technológia PowerCyclone 12 je inšpirovaná leteckým inžinierstvom pre výnimočné čistenie prachu a nečistôt. Výsledkom je efektívne čistenie na všetkých typoch podláh bez toho, aby sa batéria vybila.
Nadstavec TriActive Smart LED je navrhnutý s trojitým účinkom, aby vyčistil až 99,9 %(5) prachu a nečistôt jediným ťahom na viacerých typoch podláh. Automatické nastavenie upravuje sací výkon na základe typu vašej podlahy a umožňuje vám prispôsobiť si jas LED svetiel, aby ste videli aj ten najjemnejší prach. Môžete si vybrať aj z 3 rôznych rýchlostných režimov, ktoré plne ovládate. Nadstavec čistí vo vzdialenosti 0 mm v blízkosti okrajov a v rohoch.
Vysávač sa ľahko dostane tam, kde treba vďaka konfigurácii podľa vašich potrieb. Jednoducho otočte tyč v ručnej jednotke a nasaďte na ňu jeden z doplnkov s LED navádzačom. Pri vysávaní tak uvidíte každú čiastočku prachu. Nadstavec na zvieraciu srsť vám pomôže udržiavať váš domov bez jemných a dlhých chlpov, ktoré ľahko odstráni z rôznych povrchov vrátane pohovky alebo pelechu pre domácich miláčikov. Dlhý štrbinový nástroj vám pomôže dostať sa do úzkych priestorov. Kombinovaný nástroj 2 v 1 ľahko prepína medzi mäkkou kefou na utieranie jemných povrchov a širokým štrbinovým nástrojom.
Ocenenia
4.6
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Milka63
26/02/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Som veľmi spokojná.Má dobrý ťah ,veľa nástavcov.Aj vnučka častejšie vysáva.
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet
Proch123
22/01/2025
Česká republika
Výrobek splnil má očekávání
Vysavač mě nadchnul výdrží baterie, sacím výkonem (i v ECO režimu), příslušenstvím a vlastně i cenou oproti konkurenci. Je maličko těžší, ale to mně nevadí. S chlupy si poradí bez problému na ECO režim a to jsme s předchozím Dysonem V8 motorhead vysávali na turbo a nevysál tolik, a to nemluvím, že byl hned vybitý. Nástavec na sedačku taky super, sedačka je hezky vysátá a “učesaná”. Velmi oceňuji světýlko, vidíte výsledek. Vysypávání zásobníku není tak jednoduché, ale upřímně ani po 3 vysátích celého bytu to nebylo nutné. Další plus je jeho tichost, slyším hlasitěji vysavač od sousedů než ten náš. Vytírání je spíše setření a chce to přemýšlen, abyste vzali každý roh a nejprve jste vysáli, ale to jsem dle recenzí čekala a vytírání nebylo prioritou, spíše bonusem. Přece jen frekvence vytírání u nás vážně nejí na denním pořádku. Celkově jsem s vysavačem velmi spokojená, uvidíme jak s baterkou a sacím výkonem po pár letech.
Výhody
Baterie, sací výkon, příslušenství, hlasitost
Nevýhody
Vytírání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
PeťkaM
27/02/2024
Česká republika
Super sací výkon, ohromující osvětlení!!
Vysavač je super, podlahy vysaje do posledního detailu, koberce taky, jedním tahem, možnost nastavení sacího výkonu. Koberce vysaje a načechrá. Osvětlení při vysávaní je super, neunikne vám jediné smítko, to je fakt pecka! Možnost mopování je fajn, ale určitě ne tak funkční, jako když to vymopujete manuálně. Ale na takové 1-2x týdně vytření to stačí, ale rohy to úplně nevezme a hlavně jdete za vysavačem a děláte za ním stopy :D..ale jak říkám, lepší než nic. Zbylá výbava je taky super, vše se dá nacvaknout přímo pod nádržku na nečistoty, nebo na prodlužovací tyč. Chválím kartáč na pohovku a matrace, rychlé řešení drobků a chlupů, když máte děti nebo domácího mazlíčka. Dále je super úzká tyč, která skvěle vysaje všechny škvírky, např. mezi topením, lišty, za lednicí atd. Mínusy jsou, že vysavač je celkem těžký a hlavně, že nestojí, to mi vadilo, když jsem uprostřed vysávání musela vysavač vypnout a udělat něco jiného, musela jsem ho položit na zem. Dá se pouze nacvaknout do stojánku, který si namontujete na zeď, takže jste limitováni místem. Jinak nabíjení je rychlejší, cca 4-5h. Vysát zvládne s přehlem byt o vel. 100m2, ale s vysáváním a mopováním dohromady zvládne max polovinu. Další fajn věc je displej, který vám ukazuje množství baterie, je přehledný a lehce ovladatelný. ZA MĚ SUPER, URČITĚ DOPORUČUJI!
Výhody
sací výkon, osvětlení, posbírá veškeré smítka na jeden tah!
Nevýhody
S mopováním krátká výdrž baterie, nestojí sám, je poměrně těžký
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
³Na pevných podlahách s nastavením turbo podľa normy IEC.
⁴Na pevných podlahách s nastavením turbo.
(3) Na tvrdých podlahách s hubicou nasucho
(4) V turbo režime
(5) Na tvrdých podlahách s nastavením turbo, jeden ťah je jeden pohyb dopredu a dozadu
(6) Iba ručný
(7) Turbo režim, iba ručný
(8) Na základe domu s rozlohou 360 m2 s tvrdými podlahami, v režime eko.
(9) Častice s veľkosťou > 0,5 μm