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  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
  • Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie

Series 7000Bezdrôtový vysávač Pet

XC7055/01

4.6
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie
Bezšnúrový vysávač Philips Series 7000 zachytáva maximálne množstvo prachu s minimálnym vybíjaním batérie⁴, vďaka technológii Powercyclone 12. Upracte celý dom na jedno nabitie⁶. Ľahko pripojiteľný modul Aqua odstráni až 99 % baktérií⁵.
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Až 80 min(1), maximálny výkon v celom dome

Bezchybná čistota v celom dome na jedno nabitie

  • Skvelý sací výkon s PowerCyclone 12

  • Nadstavec sa prispôsobí podlahe

  • Dlhá prevádzka – 80 min v režime eko(1)

  • Vrátane modulu Aqua na umývanie

  • Všestr. – ruč., 4 nástr. na srsť a LED

PowerCyclone 12: maximálne sanie s našou najdlhšou dobou prevádzky(7)

PowerCyclone 12: maximálne sanie s našou najdlhšou dobou prevádzky(7)

Digitálny motor s technológiou PowerCyclone 12 a PowerBlade generuje vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu (až 1 080 l/min(4)) s energetickou účinnosťou. Technológia PowerCyclone 12 je inšpirovaná leteckým inžinierstvom pre výnimočné čistenie prachu a nečistôt. Výsledkom je efektívne čistenie na všetkých typoch podláh bez toho, aby sa batéria vybila.

Nadstavec TriActive Smart LED rozpozná typ podlahy a prispôsobí sa

Nadstavec TriActive Smart LED rozpozná typ podlahy a prispôsobí sa

Nadstavec TriActive Smart LED je navrhnutý s trojitým účinkom, aby vyčistil až 99,9 %(5) prachu a nečistôt jediným ťahom na viacerých typoch podláh. Automatické nastavenie upravuje sací výkon na základe typu vašej podlahy a umožňuje vám prispôsobiť si jas LED svetiel, aby ste videli aj ten najjemnejší prach. Môžete si vybrať aj z 3 rôznych rýchlostných režimov, ktoré plne ovládate. Nadstavec čistí vo vzdialenosti 0 mm v blízkosti okrajov a v rohoch.

Max. flexibilita vďaka ruč. vys., príslušenstvu LED a prísluš. na zvier. srsť

Max. flexibilita vďaka ruč. vys., príslušenstvu LED a prísluš. na zvier. srsť

Vysávač sa ľahko dostane tam, kde treba vďaka konfigurácii podľa vašich potrieb. Jednoducho otočte tyč v ručnej jednotke a nasaďte na ňu jeden z doplnkov s LED navádzačom. Pri vysávaní tak uvidíte každú čiastočku prachu. Nadstavec na zvieraciu srsť vám pomôže udržiavať váš domov bez jemných a dlhých chlpov, ktoré ľahko odstráni z rôznych povrchov vrátane pohovky alebo pelechu pre domácich miláčikov. Dlhý štrbinový nástroj vám pomôže dostať sa do úzkych priestorov. Kombinovaný nástroj 2 v 1 ľahko prepína medzi mäkkou kefou na utieranie jemných povrchov a širokým štrbinovým nástrojom.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.6

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Som veľmi spokojná.Má dobrý ťah ,veľa nástavcov.Aj vnučka častejšie vysáva.

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet

22/01/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek splnil má očekávání

Vysavač mě nadchnul výdrží baterie, sacím výkonem (i v ECO režimu), příslušenstvím a vlastně i cenou oproti konkurenci. Je maličko těžší, ale to mně nevadí. S chlupy si poradí bez problému na ECO režim a to jsme s předchozím Dysonem V8 motorhead vysávali na turbo a nevysál tolik, a to nemluvím, že byl hned vybitý. Nástavec na sedačku taky super, sedačka je hezky vysátá a “učesaná”. Velmi oceňuji světýlko, vidíte výsledek. Vysypávání zásobníku není tak jednoduché, ale upřímně ani po 3 vysátích celého bytu to nebylo nutné. Další plus je jeho tichost, slyším hlasitěji vysavač od sousedů než ten náš. Vytírání je spíše setření a chce to přemýšlen, abyste vzali každý roh a nejprve jste vysáli, ale to jsem dle recenzí čekala a vytírání nebylo prioritou, spíše bonusem. Přece jen frekvence vytírání u nás vážně nejí na denním pořádku. Celkově jsem s vysavačem velmi spokojená, uvidíme jak s baterkou a sacím výkonem po pár letech.

Výhody

Baterie, sací výkon, příslušenství, hlasitost

Nevýhody

Vytírání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Super sací výkon, ohromující osvětlení!!

Vysavač je super, podlahy vysaje do posledního detailu, koberce taky, jedním tahem, možnost nastavení sacího výkonu. Koberce vysaje a načechrá. Osvětlení při vysávaní je super, neunikne vám jediné smítko, to je fakt pecka! Možnost mopování je fajn, ale určitě ne tak funkční, jako když to vymopujete manuálně. Ale na takové 1-2x týdně vytření to stačí, ale rohy to úplně nevezme a hlavně jdete za vysavačem a děláte za ním stopy :D..ale jak říkám, lepší než nic. Zbylá výbava je taky super, vše se dá nacvaknout přímo pod nádržku na nečistoty, nebo na prodlužovací tyč. Chválím kartáč na pohovku a matrace, rychlé řešení drobků a chlupů, když máte děti nebo domácího mazlíčka. Dále je super úzká tyč, která skvěle vysaje všechny škvírky, např. mezi topením, lišty, za lednicí atd. Mínusy jsou, že vysavač je celkem těžký a hlavně, že nestojí, to mi vadilo, když jsem uprostřed vysávání musela vysavač vypnout a udělat něco jiného, musela jsem ho položit na zem. Dá se pouze nacvaknout do stojánku, který si namontujete na zeď, takže jste limitováni místem. Jinak nabíjení je rychlejší, cca 4-5h. Vysát zvládne s přehlem byt o vel. 100m2, ale s vysáváním a mopováním dohromady zvládne max polovinu. Další fajn věc je displej, který vám ukazuje množství baterie, je přehledný a lehce ovladatelný. ZA MĚ SUPER, URČITĚ DOPORUČUJI!

Výhody

sací výkon, osvětlení, posbírá veškeré smítka na jeden tah!

Nevýhody

S mopováním krátká výdrž baterie, nestojí sám, je poměrně těžký

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ³Na pevných podlahách s nastavením turbo podľa normy IEC.

  2. ⁴Na pevných podlahách s nastavením turbo.

  3. (3) Na tvrdých podlahách s hubicou nasucho

  4. (4) V turbo režime

  5. (5) Na tvrdých podlahách s nastavením turbo, jeden ťah je jeden pohyb dopredu a dozadu

  6. (6) Iba ručný

  7. (7) Turbo režim, iba ručný

  8. (8) Na základe domu s rozlohou 360 m2 s tvrdými podlahami, v režime eko.

  9. (9) Častice s veľkosťou > 0,5 μm