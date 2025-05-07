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  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
  • Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V

Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoLítium-iónová batéria s napätím 25,2 V

XV1797/01

1
| (1) Recenzia

1 Ocenenie

Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
Lítium-iónový akumulátor s napätím 25,2 V je kompatibilný s bezdrôtovým vysávačom Philips na suché aj mokré čistenie AquaTrio Series 9000. Zdvojnásobte s týmto prídavným akumulátorom čas prevádzky.
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Originálny akumulátor pre bezdrôtový vysávač a mop AquaTrio

Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V

  • 1x lítium-iónová bat. 25,2 V + 1x nab.

  • Dvoj. prevádzka s prídavnou batériou

  • Výdrž 80 min v Eko, 30 min v Turbo.(1)

Lítium-iónová batéria s napätím 25,2 V na zdvojnásobenie prevádzkovej doby

S týmto prídavným akumulátorom zdvojnásobíte čas prevádzky svojho bezdrôtového vysávača a mopu Philips AquaTrio a môžete si tak užívať až 90 minút prevádzky*.

Obsahuje ďalšiu nabíjačku

Súčasťou balenia je ďalšia nabíjačka umožňujúca súčasné nabíjanie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

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