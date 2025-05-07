XV1797/01
XW9463/11
XW9465/11
XC7053/01
XC7055/01
XC7057/01
XC8055/01
XC8057/01
XW9383/01
XW9385/01
1x lítium-iónová bat. 25,2 V + 1x nab.
Dvoj. prevádzka s prídavnou batériou
Výdrž 80 min v Eko, 30 min v Turbo.(1)
S týmto prídavným akumulátorom zdvojnásobíte čas prevádzky svojho bezdrôtového vysávača a mopu Philips AquaTrio a môžete si tak užívať až 90 minút prevádzky*.
Súčasťou balenia je ďalšia nabíjačka umožňujúca súčasné nabíjanie.
Ocenenia
1.0
z 5
1
Recenzia
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
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Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
(1) Iba ručný.