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  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.

Bezdrôtový vysávač AquaTrioBezd. vysávač na suché aj mokré vysávanie série 9000

XW9385/01

Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
Zvládnite každý typ neporiadku s najrýchlejšími kefami na svete*. Odstráňte prach, nečistoty, škvrny a tekutý neporiadok jedným ťahom. S kefami, ktoré sa otáčajú rýchlosťou 4000 otáčok za minútu, čo zabezpečuje neustále oplachovanie kief a vždy čistú podlahu.
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Najrýchlejšie kefy na svete*

Vytvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.

  • Patentované kefy AquaSpin: 4 000 otáčok čistiacej sily za minútu.

  • Zvládnite každý typ neporiadku!

  • Až 55 min prevádzky*

  • Vysokorýchlostné automatické čistenie: nechajte prácu na nás!

  • Čistenie čerstvou vodou, zakaždým: PowerCyclone Aqua

Patentované kefy AquaSpin: 4 000 otáčok čistiacej sily za minútu.

Patentované kefy AquaSpin: 4 000 otáčok čistiacej sily za minútu.

Skonštruovaný s technológiou AquaSpin, má najrýchlejšie kefy na svete*, ktoré zostávajú vždy čisté - počas aj po použití.* *V kategórii bezšnúrových tyčových vysávačov na suché a mokré vysávanie, na základe otáčok za minútu kefy, testované oproti špičkovým modelom, 2025.

Zvládne všetko - odstráni prach, nečistoty, škvrny a tekutiny jedným ťahom

Zvládne všetko - odstráni prach, nečistoty, škvrny a tekutiny jedným ťahom

Vyčistite každý povrch a každý typ neporiadku! Odstráňte prach a nečistoty od kobercov až po tvrdé podlahy s naším výkonným modulom na suché vysávanie. Pre dokonale umytú podlahu jedným ťahom aktivujte náš výkonný modul na mokré vysávanie!

Až 55 min prevádzky** pre neprerušované čistenie

Až 55 min prevádzky** pre neprerušované čistenie

Jedno nabitie, jedno čistenie: vysávajte a mopujte každú oblasť bez prerušenia. Pokryte až 285 m²! **

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V kategórii bezšnúrových tyčových vysávačov na suché a mokré vysávanie, na základe otáčok za minútu kefy, testované oproti špičkovým modelom, 2025

  2. Závisí od použitia a režimov

  3. V normálnom režime pre vysávanie a mopovanie