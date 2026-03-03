XW9385/01
Patentované kefy AquaSpin: 4 000 otáčok čistiacej sily za minútu.
Zvládnite každý typ neporiadku!
Až 55 min prevádzky*
Vysokorýchlostné automatické čistenie: nechajte prácu na nás!
Čistenie čerstvou vodou, zakaždým: PowerCyclone Aqua
Skonštruovaný s technológiou AquaSpin, má najrýchlejšie kefy na svete*, ktoré zostávajú vždy čisté - počas aj po použití.* *V kategórii bezšnúrových tyčových vysávačov na suché a mokré vysávanie, na základe otáčok za minútu kefy, testované oproti špičkovým modelom, 2025.
Vyčistite každý povrch a každý typ neporiadku! Odstráňte prach a nečistoty od kobercov až po tvrdé podlahy s naším výkonným modulom na suché vysávanie. Pre dokonale umytú podlahu jedným ťahom aktivujte náš výkonný modul na mokré vysávanie!
Jedno nabitie, jedno čistenie: vysávajte a mopujte každú oblasť bez prerušenia. Pokryte až 285 m²! **
Hodnotenie
V kategórii bezšnúrových tyčových vysávačov na suché a mokré vysávanie, na základe otáčok za minútu kefy, testované oproti špičkovým modelom, 2025
Závisí od použitia a režimov
V normálnom režime pre vysávanie a mopovanie