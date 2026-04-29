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Bezdrôtový vysávač AquaTrio Bezd. vysávač na suché aj mokré vysávanie série 9000
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XW9385/01
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Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series XW9385 XW9383
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoNáhradný filter
Čistiaci prostriedok na podlahy PhilipsVhodný na všetky druhy tvrdých podláh
Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoNáhradné kefy
Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoLítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
Bezkáb. vysávač na suché aj mokré vys.Súprava hubice na sušenie s kefkami
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