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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoNáhradný filter

XV1791/01

1 Ocenenie

Náhradný filter

Súprava náhradného filtra je kompatibilná s bezdrôtovým vysávačom Philips na suché aj mokré čistenie AquaTrio Series 9000. Súprava obsahuje kompletné puzdro filtra vrátane horného krytu, spodného krytu a umývateľného penového filtra. Odporúčame výmenu každých 6 mesiacov.

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Kompatibilné produkty
Séria 9000

Séria 9000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW9463/11

Séria 9000

Séria 9000
tyčový vysávač na mokré a suché vysávanie série 9000

XW9465/11

AquaTrio Series 9000

AquaTrio Series 9000
Bezšnúrový vysávač na mokré a suché čistenie

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Bezdrôtový vysávač AquaTrio

Bezdrôtový vysávač AquaTrio
Bezd. vysávač na suché aj mokré vysávanie série 9000

XW9385/01

Originálny náhradný filter pre bezdrôtový vysávač a mop AquaTrio

Náhradný filter

  • Súp. fil. − Philips AquaTrio sér. 9000

  • Obsahuje horný a spodný kryt filtra

  • Umýv. penový filter na jed. čistenie

  • Súp. filt. vymieňajte každých 6 mes.

Puzdro filtra vrátane horného a spodného krytu

Puzdro filtra vrátane horného a spodného krytu

Umývateľný filter navrhnutý pre dlhšie trvajúcu vysokú rýchlosť vzduchu

Penový filter možno jednoducho umyť tečúcou vodou alebo vyprať v práčke, čím sa zabezpečí dlho trvajúci výkon.

Optimálny čistiaci účinok dosiahnete pri výmene každých 6 mesiacov

Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť filtre každých 6 mesiacov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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