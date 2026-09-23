XV1791/01
Náhradný filter
Súprava náhradného filtra je kompatibilná s bezdrôtovým vysávačom Philips na suché aj mokré čistenie AquaTrio Series 9000. Súprava obsahuje kompletné puzdro filtra vrátane horného krytu, spodného krytu a umývateľného penového filtra. Odporúčame výmenu každých 6 mesiacov.
Súp. fil. − Philips AquaTrio sér. 9000
Obsahuje horný a spodný kryt filtra
Umýv. penový filter na jed. čistenie
Súp. filt. vymieňajte každých 6 mes.
Puzdro filtra vrátane horného a spodného krytu
Penový filter možno jednoducho umyť tečúcou vodou alebo vyprať v práčke, čím sa zabezpečí dlho trvajúci výkon.
Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť filtre každých 6 mesiacov.
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