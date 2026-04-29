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Príslušenstvo k vysávaču a mopu
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Series 9000 AquaTrio Príslušenstvo Náhradný filter
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XV1791/01
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Súprava náhradného filtra je kompatibilná s bezdrôtovým vysávačom Philips na suché aj mokré čistenie AquaTrio Series 9000. Súprava obsahuje kompletné puzdro filtra vrátane horného krytu, spodného krytu a umývateľného penového filtra. Odporúčame výmenu každých 6 mesiacov.
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