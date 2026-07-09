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  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
  • Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.

Séria 9000tyčový vysávač na mokré a suché vysávanie série 9000

XW9465/11

4.4
| (27) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.
Zvládnite každý typ nečistoty s najrýchlejšími kefami na svete*. Odstráňte prach, špinu, škvrny a tekuté nečistoty jedným ťahom. S kefami, ktoré sa otáčajú rýchlosťou 4000 otáčok za minútu, čo zabezpečuje nepretržité oplachovanie kief a vždy čistú podlahu.
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Najrýchlejšie kefy na svete*

Stvorený pre výkon, pripravený na každú výzvu.

  • Patentované kefy AquaSpin: 4 000 otáčok čistiacej sily za minútu.

  • Zvládnite každý typ nečistoty!

  • Výdrž až 55 minút*

  • Vysokorýchlostné automatické čistenie: nechajte prácu na nás!

  • Čistenie čerstvou vodou, zakaždým: PowerCyclone Aqua

Zvládne všetko - odstráni prach, nečistoty, škvrny a tekutiny jedným ťahom

Zvládne všetko - odstráni prach, nečistoty, škvrny a tekutiny jedným ťahom

Vyčistite každý povrch a každý typ neporiadku! Odstráňte prach a nečistoty od kobercov až po tvrdé podlahy s naším výkonným modulom na suché vysávanie. Pre dokonale umytú podlahu jedným ťahom aktivujte náš výkonný modul na mokré vysávanie!

Vysokorýchlostné automatické čistenie: nechajte prácu na nás!

Vysokorýchlostné automatické čistenie: nechajte prácu na nás!

AquaTrio sa po každom použití automaticky vyčistí, odstráni vlhkosť, nečistoty a baktérie. Nie je potrebné manuálne čistenie. Vždy čistý a pripravený na použitie.

Čistenie čerstvou vodou, zakaždým: PowerCyclone Aqua.

Čistenie čerstvou vodou, zakaždým: PowerCyclone Aqua.

PowerCyclone Aqua účinne oddeľuje a uzatvára nečistoty a špinavú vodu, čím umožňuje stály tok čerstvej vody prúdiacej cez kefy a na podlahu.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

27

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

4
3
2

09/07/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.

Výhody

Praktický

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Nejjednodušší vytírání

Tento vysavač nás opravdu mile překvapil ani ne tak jeho vydávací částí, ale hlavně funkcí vytírání a samočištění. Máme doma dva velké pejsky a malé dítě. Poradí si hravě s větším znečištěním i chlupy.

Výhody

Vytírání, sací výkon, design

Nevýhody

Výdrž baterie, váha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 Series XW9463/11 Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 Series XW9463/11 Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

velký pomocník

Tento vysavač mě zaujal hlavně tím, že dokáže vysávat i vytírat zároveň, což výrazně usnadňuje úklid. Má silné sání, díky kterému si poradí i s odolnými nečistotami, například zaschlými skvrnami. Navíc si prakticky svítí na cestu, takže jdou nečistoty vidět. Otestovali jsme ho i na náročném úklidu v garáži a bez problémů obstál. Dalším velkým plusem je dlouhá výdrž baterie, která umožňuje uklidit celý byt na jedno nabití. Manipulace je celkem snadná, i když má své limity. Co mě ale nejvíc potěšilo, je funkce samočištění. Po úklidu stačí spustit automatické čištění a vysavač si sám propláchne kartáče i trubice, což šetří čas a usnadňuje údržbu a určitě i prodlužuje životnost. Má ale i své mínusy. Je poměrně těžký, což může být při delším používání nepohodlné. Také mě zklamalo, že ačkoliv se uvádí, že zajede pod nábytek, v praxi to ne vždy nefunguje.

Výhody

funkce samoúdržby- samočištění, vysává a vytírá současně, poradí si i se silně znečistěným povrchem

Nevýhody

pořizovací cena, nedostane se pod každý nábytek,

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 Series XW9463/11 Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 Series XW9463/11 Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V kategórii bezšnúrových tyčových vysávačov na suché a mokré vysávanie, na základe otáčok za minútu kefy, testované oproti špičkovým modelom, 2025

  2. Závisí od používania a režimov

  3. V normálnom režime pre vysávanie a umývanie