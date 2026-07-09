Patentované kefy AquaSpin: 4 000 otáčok čistiacej sily za minútu.
Zvládnite každý typ nečistoty!
Výdrž až 55 minút*
Vysokorýchlostné automatické čistenie: nechajte prácu na nás!
Čistenie čerstvou vodou, zakaždým: PowerCyclone Aqua
Vyčistite každý povrch a každý typ neporiadku! Odstráňte prach a nečistoty od kobercov až po tvrdé podlahy s naším výkonným modulom na suché vysávanie. Pre dokonale umytú podlahu jedným ťahom aktivujte náš výkonný modul na mokré vysávanie!
AquaTrio sa po každom použití automaticky vyčistí, odstráni vlhkosť, nečistoty a baktérie. Nie je potrebné manuálne čistenie. Vždy čistý a pripravený na použitie.
PowerCyclone Aqua účinne oddeľuje a uzatvára nečistoty a špinavú vodu, čím umožňuje stály tok čerstvej vody prúdiacej cez kefy a na podlahu.
4.4
z 5
27
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Fezoj
09/07/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.
Výhody
Praktický
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Archiebald
29/03/2025
Česká republika
Nejjednodušší vytírání
Tento vysavač nás opravdu mile překvapil ani ne tak jeho vydávací částí, ale hlavně funkcí vytírání a samočištění. Máme doma dva velké pejsky a malé dítě. Poradí si hravě s větším znečištěním i chlupy.
Výhody
Vytírání, sací výkon, design
Nevýhody
Výdrž baterie, váha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 Series XW9463/11 Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 Series XW9463/11 Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním
zizjiri
29/03/2025
Česká republika
velký pomocník
Tento vysavač mě zaujal hlavně tím, že dokáže vysávat i vytírat zároveň, což výrazně usnadňuje úklid. Má silné sání, díky kterému si poradí i s odolnými nečistotami, například zaschlými skvrnami. Navíc si prakticky svítí na cestu, takže jdou nečistoty vidět. Otestovali jsme ho i na náročném úklidu v garáži a bez problémů obstál. Dalším velkým plusem je dlouhá výdrž baterie, která umožňuje uklidit celý byt na jedno nabití. Manipulace je celkem snadná, i když má své limity. Co mě ale nejvíc potěšilo, je funkce samočištění. Po úklidu stačí spustit automatické čištění a vysavač si sám propláchne kartáče i trubice, což šetří čas a usnadňuje údržbu a určitě i prodlužuje životnost. Má ale i své mínusy. Je poměrně těžký, což může být při delším používání nepohodlné. Také mě zklamalo, že ačkoliv se uvádí, že zajede pod nábytek, v praxi to ne vždy nefunguje.
Výhody
funkce samoúdržby- samočištění, vysává a vytírá současně, poradí si i se silně znečistěným povrchem
Nevýhody
pořizovací cena, nedostane se pod každý nábytek,
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 Series XW9463/11 Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 Series XW9463/11 Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním
V kategórii bezšnúrových tyčových vysávačov na suché a mokré vysávanie, na základe otáčok za minútu kefy, testované oproti špičkovým modelom, 2025
Závisí od používania a režimov
V normálnom režime pre vysávanie a umývanie