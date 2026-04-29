Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Vysávače a mopy
Všetky rady
Séria 9000 tyčový vysávač na mokré a suché vysávanie série 9000
Podpora
XW9465/11
Prejsť do obchodu
Zaregistrujte svoj výrobok
Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).
Dodatok k návodu na použitie
XW9463 XW9465 Quick Start Guide
Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoNáhradný filter
Čistiaci prostriedok na podlahy PhilipsVhodný na všetky druhy tvrdých podláh
Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoNáhradné kefy
Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoLítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
Bezkáb. vysávač na suché aj mokré vys.Súprava hubice na sušenie s kefkami
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme