Náhradné kefy
Súprava náhradných kief je kompatibilná s bezdrôtovým vysávačom Philips na suché aj mokré čistenie AquaTrio Series 9000. Súprava obsahuje 2 ultra mäkké kefy Power Brush z mikrovlákien. Odporúčame ich meniť každých šesť mesiacov.
Pre vysávač Philips AquaTrio 9000
Obsah. 2 mim. mäkké kefy z mikrovlákien
Šetrné k všetkým tvrdým podlahám
Naj. výsledky − vym. každých 6 mes.
Dve mimoriadne mäkké kefy Power Brush z mikrovlákien, vhodné na pevné podlahy*.
Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť kefy každých 6 mesiacov.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Dátum použitia 2024-04-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Dátum použitia 2024-04-28
Drevené podlahy: vhodné len pre neabsorbujúce podlahy