VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoNáhradné kefy

XV1793/01

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Náhradné kefy

Súprava náhradných kief je kompatibilná s bezdrôtovým vysávačom Philips na suché aj mokré čistenie AquaTrio Series 9000. Súprava obsahuje 2 ultra mäkké kefy Power Brush z mikrovlákien. Odporúčame ich meniť každých šesť mesiacov.

Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Séria 9000

Séria 9000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW9463/11

Séria 9000

Séria 9000
tyčový vysávač na mokré a suché vysávanie série 9000

XW9465/11

AquaTrio Series 9000

AquaTrio Series 9000
Bezšnúrový vysávač na mokré a suché čistenie

XW9383/01

Bezdrôtový vysávač AquaTrio

Bezdrôtový vysávač AquaTrio
Bezd. vysávač na suché aj mokré vysávanie série 9000

XW9385/01

Originálna náhradná kefa pre bezdrôtový vysávač a mop AquaTrio

Náhradné kefy

  • Pre vysávač Philips AquaTrio 9000

  • Obsah. 2 mim. mäkké kefy z mikrovlákien

  • Šetrné k všetkým tvrdým podlahám

  • Naj. výsledky − vym. každých 6 mes.

Mimoriadne mäkké kefy z mikrovlákien

Dve mimoriadne mäkké kefy Power Brush z mikrovlákien, vhodné na pevné podlahy*.

Optimálny čistiaci účinok dosiahnete pri výmene každých 6 mesiacov

Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť kefy každých 6 mesiacov.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Dátum použitia 2024-04-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Dátum použitia 2024-04-28

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Drevené podlahy: vhodné len pre neabsorbujúce podlahy