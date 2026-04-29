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Series 9000 AquaTrio Príslušenstvo Náhradné kefy

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Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoNáhradné kefy

XV1793/01

Series 9000 AquaTrio Príslušenstvo Náhradné kefy

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Návody a dokumentácia

Súprava náhradných kief je kompatibilná s bezdrôtovým vysávačom Philips na suché aj mokré čistenie AquaTrio Series 9000. Súprava obsahuje 2 ultra mäkké kefy Power Brush z mikrovlákien. Odporúčame ich meniť každých šesť mesiacov.

  • PDF súbor
  • 6 October 2026

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