VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Series 7000 Bezdrôtový vysávač Pet

Podpora

Series 7000Bezdrôtový vysávač Pet

XC7055/01

Series 7000 Bezdrôtový vysávač Pet

Prejsť do obchodu

Zaregistrujte svoj výrobok

Získajte predĺženú záruku

Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide

  • PDF súbor, 3.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 637.5 kB
  • 24 March 2026

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Riešenie problémov

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme