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Vysávače a mopy
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Series 7000 Bezdrôtový vysávač Pet
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kedy čistiť/meniť podložky vysávača Philips
Ako dlho mám nabíjať akumulátorový vysávač Philips?
Ako môžem vymeniť batérie vysávača Philips?
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Bezšnúrové vysávače Series 7000Podložky z mikrovlákna
Bezšnúrové vysávače Series 7000 & 8000Náhradný filter
Bezšnúrové vysávače Series 7000 & 8000Malá turbo kefa
Bezšnúrové vysávače Series 7000 & 8000Kompletná súprava na čistenie v domácnosti
Čistiaci prostriedok na podlahy PhilipsVhodný na všetky druhy tvrdých podláh
Series 9000 AquaTrio PríslušenstvoLítium-iónová batéria s napätím 25,2 V
Philips SpeedPro (Max) sa nekĺže po koberci hladko
Vysávač Philips vydáva nezvyčajný zvuk
Nemôžem otvoriť nádobu vysávača Philips SpeedPro (Max)
Batéria vysávača Philips SpeedPro sa rýchlo vybíja
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