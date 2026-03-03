XC2011/01
Výkonné sanie s technológiou PowerCyclone 7
LED hubica na tvrdé podlahy nájde prach
Až 40 min v Eko a 10 min v turbo (2)
2 nastavenia a úložný nástenný držiak
PowerCyclone 7 a digitálny motor PowerBlade spolupracujú na energeticky efektívnom generovaní silného prúdu vzduchu (až 660 l/min(3)). A výsledok? Dôkladné odstránenie prachu a nečistôt s vyššou dobou prevádzky – najmä na tvrdých podlahách.
S hubicou s LED, ktorá pri najvyššom nastavení zachytí až 99 % (7) prachu a nečistôt, sa vám bude rátať každý pohyb. Osvetľuje drobné čiastočky prachu tým, že svieti presne pod správnym uhlom, takže budete presne vedieť, kde máte vysávať. Hubica je navrhnutá tak, aby sa posúvala extrémne blízko stien a okrajov a zachytávala odolné čiastočky nečistôt. Nezanechá za sebou ani smietku prachu.
Na jedno nabitie vyčistí séria Philips 2000 viac ako 180 m2 v režime Eko a viac ako 45 m2 v režime turbo. (5)
Hodnotenie
(1) Normálny režim, iba ručný
(2) Normálny režim, iba ručný/režim turbo, iba ručný
(3) V režime turbo
(4) Normálny režim, iba ručný/v režime turbo, iba ručný
(5) Na tvrdých podlahách s hubicou nasucho
(6) Častice s veľkosťou > 0,5 μm
(7) Na tvrdých podlahách v režime Turbo