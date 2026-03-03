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Series 2000Bezšnúrový vysávač

XC2011/01

Odhaľte silu čistoty
S bezšnúrovým vysávačom Philips Series 2000 vyčistíte podlahy jedným ťahom. Hubica s osvetlením LED odhalí skrytý prach a nečistoty, ktoré zachytáva pomocou technológie PowerCyclone 7. 40-minútová výdrž uľahčí upratovanie vašej domácnosti¹.
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Až 40 minút upratovania na jedno nabitie (1)

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  • Výkonné sanie s technológiou PowerCyclone 7

  • LED hubica na tvrdé podlahy nájde prach

  • Až 40 min v Eko a 10 min v turbo (2)

  • 2 nastavenia a úložný nástenný držiak

PowerCyclone 7: výkonné sanie s minimálnou spotrebou batérie

PowerCyclone 7: výkonné sanie s minimálnou spotrebou batérie

PowerCyclone 7 a digitálny motor PowerBlade spolupracujú na energeticky efektívnom generovaní silného prúdu vzduchu (až 660 l/min(3)). A výsledok? Dôkladné odstránenie prachu a nečistôt s vyššou dobou prevádzky – najmä na tvrdých podlahách.

Hubica s LED na tvrdé podlahy odhaľuje prach a usmerňuje každý pohyb

Hubica s LED na tvrdé podlahy odhaľuje prach a usmerňuje každý pohyb

S hubicou s LED, ktorá pri najvyššom nastavení zachytí až 99 % (7) prachu a nečistôt, sa vám bude rátať každý pohyb. Osvetľuje drobné čiastočky prachu tým, že svieti presne pod správnym uhlom, takže budete presne vedieť, kde máte vysávať. Hubica je navrhnutá tak, aby sa posúvala extrémne blízko stien a okrajov a zachytávala odolné čiastočky nečistôt. Nezanechá za sebou ani smietku prachu.

Vymeniteľná batéria vydrží až 40 min v režime Eko, 10 min v režime turbo (4)

Vymeniteľná batéria vydrží až 40 min v režime Eko, 10 min v režime turbo (4)

Na jedno nabitie vyčistí séria Philips 2000 viac ako 180 m2 v režime Eko a viac ako 45 m2 v režime turbo. (5)

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Normálny režim, iba ručný

  2. (2) Normálny režim, iba ručný/režim turbo, iba ručný

  3. (3) V režime turbo

  4. (4) Normálny režim, iba ručný/v režime turbo, iba ručný

  5. (5) Na tvrdých podlahách s hubicou nasucho

  6. (6) Častice s veľkosťou > 0,5 μm

  7. (7) Na tvrdých podlahách v režime Turbo