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Vysávače a mopy
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Series 2000 Bezšnúrový vysávač
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XC2011/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Other Questions (1)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Kedy čistiť/meniť podložky vysávača Philips
Stiahnutie batérie: vysávače Philips radu 2000 a Philips radu 3000
Ako dlho mám nabíjať akumulátorový vysávač Philips?
Ako môžem vymeniť batérie vysávača Philips?
Bezšnúrové vysávače Series 2000 & 3000Náhradný filter
Bezšnúrové vysávače Series 2000 & 3000Súprava príslušenstva
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Batéria vysávača Philips SpeedPro sa rýchlo vybíja
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