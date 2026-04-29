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Príslušenstvo k vysávaču a mopu
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Bezšnúrové vysávače Series 2000 & 3000 Súprava príslušenstva
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XV1632/01
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Súprava príslušenstva kompatibilná s bezšnúrovými vysávačmi Philips Series 2000 a 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Obsahuje nadstavec 2 v 1 a štrbinový nadstavec.
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