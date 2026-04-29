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Bezšnúrové vysávače Series 2000 & 3000 Súprava príslušenstva

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Bezšnúrové vysávače Series 2000 & 3000Súprava príslušenstva

XV1632/01

Bezšnúrové vysávače Series 2000 & 3000 Súprava príslušenstva

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Návody a dokumentácia

Súprava príslušenstva kompatibilná s bezšnúrovými vysávačmi Philips Series 2000 a 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Obsahuje nadstavec 2 v 1 a štrbinový nadstavec.

  • PDF súbor
  • 5 August 2026

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