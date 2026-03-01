Výkonný, kompaktný a efektívny – vysávač s vreckom Philips série 1000 zabezpečuje dôkladné čistenie na všetkých typoch podláh, s jednoduchým skladovaním a HEPA filtrom, ktorý zachytí >99,9 % jemného prachu.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vychutnajte si skvelý sací výkon vďaka 750 W motoru. Účinne odstraňuje prach z tvrdých podláh a kobercov, čím zanecháva váš domov svieži a čistý.
Viacúčelová hubica ideálna na čistenie rôznych povrchov
Jednoducho nastaviteľný pomocou nožného pedálu pre tvrdé podlahy alebo koberce. Jeho utesnený dizajn zabezpečuje tesný kontakt s povrchom, čím je čistenie rýchlejšie a efektívnejšie.
Kompaktná veľkosť pre jednoduché uskladnenie
Ušetrite cenný úložný priestor vďaka kompaktnému a ľahkému dizajnu. Ľahko ho schováte do skríň a šatníkov a je dostatočne ľahký na to, aby ste ho jednoducho zdvihli na poličku.
Systém filtra HEPA zachytáva 99,9 %* častíc
Systém filtra HEPA zachytáva > 99,99 %* malých prachových častíc a uvoľňuje čistejší vzduch vo vašej domácnosti.
Dlhý 9-metrový dosah bez zbytočného odpájania
Vychutnajte si neprerušované čistenie s dosahom 9 metrov od zástrčky po hubicu, ktorý zvládne viacero miestností a veľké priestory bez prepájania zásuviek.
Jednoduché dlhotrvajúce vrecká sa zmestia do veľkej 3 l prachovej komory
Veľká 3-litrová prachová komora a dlhotrvajúce univerzálne vrecká umožňujú optimálny sací výkon až do naplnenia a navyše utesnené, bezproblémové odstránenie.
Vstavané príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke
Štrbinový nadstavec je integrovaný do vysávača, takže je ľahko prístupný na použitie, kedykoľvek potrebujete.
Vyvinutý a navrhnutý v Holandsku
Vyrobené s presnosťou a starostlivosťou v Holandsku, čo odráža dedičstvo spoločnosti Philips v oblasti inovácií, kvality a spoľahlivosti. Zaregistrujte sa u nás online a získajte bezplatnú 2-ročnú záruku!
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.