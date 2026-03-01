Prehľadávať výrazy

    Vreckový vysávač series 2000 Vysávač

    XD2152/12

    Kompaktná veľkosť. Výkonný v akcii.

    Výkonný, kompaktný a efektívny – vreckový vysávač Philips série 2000 poskytuje dôkladné čistenie na všetkých typoch podláh, s nastaviteľným sacím výkonom, jednoduchým skladovaním a HEPA filtrom, ktorý zachytí >99,9 % jemného prachu

    Vreckový vysávač series 2000 Vysávač

    Kompaktná veľkosť. Výkonný v akcii.

    Trvácny dizajn, ktorému môžete dôverovať

    • 800 W
    • Nastaviteľný sací výkon
    • Kompaktný a ľahký
    • Filter HEPA
    800 W motor zaisťuje vysoký výkon

    800 W motor zaisťuje vysoký výkon

    Vychutnajte si vysoký sací výkon vďaka 800 W motoru. Účinne odstraňuje prach z tvrdých podláh a kobercov, zanechávajúc váš domov svieži a čistý.

    Viacúčelová hubica ideálna na čistenie rôznych povrchov

    Viacúčelová hubica ideálna na čistenie rôznych povrchov

    Jednoducho nastaviteľný pomocou nožného pedála pre tvrdé podlahy alebo koberce. Jeho utesnený dizajn zaisťuje tesný kontakt s povrchom, čím je čistenie rýchlejšie a efektívnejšie.

    Kompaktná veľkosť pre jednoduché uskladnenie

    Kompaktná veľkosť pre jednoduché uskladnenie

    Ušetrite cenný úložný priestor vďaka kompaktnému a ľahkému dizajnu. Jednoducho ho schováte do skríň a šatníkov a je dostatočne ľahký na to, aby ste ho bez námahy zdvihli na poličku.

    Nastaviteľný sací výkon pre každý typ upratovania

    Nastaviteľný sací výkon pre každý typ upratovania

    Vyberte si správnu úroveň sacieho výkonu pre akýkoľvek typ upratovania a každý povrch vo vašej domácnosti.

    Dlhý 9-metrový dosah bez zbytočného odpájania

    Dlhý 9-metrový dosah bez zbytočného odpájania

    Vychutnajte si neprerušované čistenie s dosahom 9 metrov od zástrčky po hubicu, ktorý umožňuje upratovať viacero miestností a veľké priestory bez prepájania zásuviek.

    Jednoduché dlhotrvajúce vrecká sa zmestia do veľkej 3 l prachovej komory

    Jednoduché dlhotrvajúce vrecká sa zmestia do veľkej 3 l prachovej komory

    Veľká 3-litrová prachová komora a dlhotrvajúce univerzálne vrecká umožňujú optimálny sací výkon až do naplnenia a navyše zabezpečujú uzavreté, čisté vyprázdňovanie bez neporiadku.

    Vstavané príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke

    Vstavané príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke

    Štrbinový nadstavec je integrovaný do vysávača, takže je ľahko prístupný na použitie, kedykoľvek potrebujete.

    Vyvinutý a navrhnutý v Holandsku

    Vyvinutý a navrhnutý v Holandsku

    Vyrobené s precíznosťou a starostlivosťou v Holandsku, čo odráža dedičstvo spoločnosti Philips v oblasti inovácií, kvality a spoľahlivosti. Zaregistrujte sa u nás online a získajte bezplatnú 2-ročnú záruku!

    Hubica na nábytok na čistenie pohoviek, vankúšov a zvieracích chlpov

    Hubica na nábytok na čistenie pohoviek, vankúšov a zvieracích chlpov

    Hubica na nábytok 110 mm je navrhnutá na optimálne čistenie mäkkého nábytku, ako sú vankúše, pohovky a kreslá, a dokonca odstraňuje aj zvieracie chlpy.

    Kefa na koberce SuperTurbo pre hĺbkové čistenie

    Kefa na koberce SuperTurbo pre hĺbkové čistenie

    Kefa na koberce SuperTurbo umožňuje hĺbkovo čistiť koberce a jednoducho odstraňovať vlasy, chlpy a chumáče prachu. Rotujúca kefa v hubici aktívne odstraňuje malé prachové čiastočky a zvieracie chlpy, výsledkom čoho je účinnejšie čistenie.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Farba
      Kamenná sivá
      Úroveň hluku (výkon)
      <77 dB
      Množstvo prachu
      3 l
      Akčný rádius
      12 metrov
      Príkon (IEC)
      800 W
      Príkon (max)
      850 W
      Filter motora
      Umývateľný filter
      Výstupný filter
      Filter HEPA
      Spájacie prvky trubice
      Kužeľovitá
      Rukoväť na prenášanie
      Predná a horná
      Typ trubice
      Kovová 2-dielna teleskopická
      Typ koliesok
      Plast
      Uskladnenie príslušenstva
      Áno
      Typ vrecka na prach
      s-Bag
      Súčasťou balenia sú vrecká na prach
      x2
      Dĺžka kábla
      9 metrov

    • Kompatibilita

      Súvisiace príslušenstvo 1
      CP1349
      Súvisiace príslušenstvo 2
      Vstupný filter CP0537
      Súvisiace príslušenstvo 3
      Výstupný filter CP0538
      Dodávané príslušenstvo 1
      Viacúčelová hubica, 2 v 1 štrbinový nástavec, Hubica na nábytok, Turbo kefa

    • Hmotnosť a rozmery

      Rozmery produktu (D x Š x V)
      411 x 269 x 241  mm
      Hmotnosť produktu
      3,74  kg

    • Udržateľnosť

      Balenie
      100 % recyklovaných materiálov
      Manuál používateľa
      100 % recyklovaný papier

    • *99,9 % zachytenie prachu na podlahách s priehlbinami (IEC62885)

