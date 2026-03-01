Výkonný, kompaktný a efektívny – vreckový vysávač Philips série 2000 poskytuje dôkladné čistenie na všetkých typoch podláh, s nastaviteľným sacím výkonom, jednoduchým skladovaním a HEPA filtrom, ktorý zachytí >99,9 % jemného prachu
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vychutnajte si vysoký sací výkon vďaka 800 W motoru. Účinne odstraňuje prach z tvrdých podláh a kobercov, zanechávajúc váš domov svieži a čistý.
Viacúčelová hubica ideálna na čistenie rôznych povrchov
Jednoducho nastaviteľný pomocou nožného pedála pre tvrdé podlahy alebo koberce. Jeho utesnený dizajn zaisťuje tesný kontakt s povrchom, čím je čistenie rýchlejšie a efektívnejšie.
Kompaktná veľkosť pre jednoduché uskladnenie
Ušetrite cenný úložný priestor vďaka kompaktnému a ľahkému dizajnu. Jednoducho ho schováte do skríň a šatníkov a je dostatočne ľahký na to, aby ste ho bez námahy zdvihli na poličku.
Nastaviteľný sací výkon pre každý typ upratovania
Vyberte si správnu úroveň sacieho výkonu pre akýkoľvek typ upratovania a každý povrch vo vašej domácnosti.
Dlhý 9-metrový dosah bez zbytočného odpájania
Vychutnajte si neprerušované čistenie s dosahom 9 metrov od zástrčky po hubicu, ktorý umožňuje upratovať viacero miestností a veľké priestory bez prepájania zásuviek.
Jednoduché dlhotrvajúce vrecká sa zmestia do veľkej 3 l prachovej komory
Veľká 3-litrová prachová komora a dlhotrvajúce univerzálne vrecká umožňujú optimálny sací výkon až do naplnenia a navyše zabezpečujú uzavreté, čisté vyprázdňovanie bez neporiadku.
Vstavané príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke
Štrbinový nadstavec je integrovaný do vysávača, takže je ľahko prístupný na použitie, kedykoľvek potrebujete.
Vyvinutý a navrhnutý v Holandsku
Vyrobené s precíznosťou a starostlivosťou v Holandsku, čo odráža dedičstvo spoločnosti Philips v oblasti inovácií, kvality a spoľahlivosti. Zaregistrujte sa u nás online a získajte bezplatnú 2-ročnú záruku!
Hubica na nábytok na čistenie pohoviek, vankúšov a zvieracích chlpov
Hubica na nábytok 110 mm je navrhnutá na optimálne čistenie mäkkého nábytku, ako sú vankúše, pohovky a kreslá, a dokonca odstraňuje aj zvieracie chlpy.
Kefa na koberce SuperTurbo pre hĺbkové čistenie
Kefa na koberce SuperTurbo umožňuje hĺbkovo čistiť koberce a jednoducho odstraňovať vlasy, chlpy a chumáče prachu. Rotujúca kefa v hubici aktívne odstraňuje malé prachové čiastočky a zvieracie chlpy, výsledkom čoho je účinnejšie čistenie.
Technické špecifikácie
Všeobecné špecifikácie
Farba
Kamenná sivá
Úroveň hluku (výkon)
<77 dB
Množstvo prachu
3 l
Akčný rádius
12 metrov
Príkon (IEC)
800 W
Príkon (max)
850 W
Filter motora
Umývateľný filter
Výstupný filter
Filter HEPA
Spájacie prvky trubice
Kužeľovitá
Rukoväť na prenášanie
Predná a horná
Typ trubice
Kovová 2-dielna teleskopická
Typ koliesok
Plast
Uskladnenie príslušenstva
Áno
Typ vrecka na prach
s-Bag
Súčasťou balenia sú vrecká na prach
x2
Dĺžka kábla
9 metrov
Kompatibilita
Súvisiace príslušenstvo 1
CP1349
Súvisiace príslušenstvo 2
Vstupný filter CP0537
Súvisiace príslušenstvo 3
Výstupný filter CP0538
Dodávané príslušenstvo 1
Viacúčelová hubica, 2 v 1 štrbinový nástavec, Hubica na nábytok, Turbo kefa
