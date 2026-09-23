XV1210/01
Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*
Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*. Súprava obsahuje výstupný filter a filter motora. Odporúčame výmenu týchto filtrov raz za rok.
1 x umývateľný filter motora
1 x umývateľná penová vložka
1 x výstupný filter
Súprava obsahuje 1x výstupný filter. Tento filter zachytáva jemný prach zo vzduchu predtým, než sa uvoľní späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez výskytu prachu vo vzduchu.
Súprava obsahuje 1x umývateľný filter motora. Ten zaručuje vysokú úroveň filtrácie a zabraňuje prenikaniu jemného prachu do motora a jeho poškodeniu. Filter je možné umývať.
Súprava obsahuje 1x umývateľný penový filter s vložkou. Tento filter poskytuje dodatočnú ochranu motora a umiestňuje sa vedľa umývateľného filtra motora. Filter je možné umývať.
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