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  • Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*
  • Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*

Vymeniteľný filter XV1210/01Vymeniteľný filter

XV1210/01

Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*

Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*. Súprava obsahuje výstupný filter a filter motora. Odporúčame výmenu týchto filtrov raz za rok.

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Kompatibilné produkty
Séria 1000

Séria 1000
Bezvreckový vysávač

XB1142/10

Originálne náhradné filtre značky Philips

Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*

  • 1 x umývateľný filter motora

  • 1 x umývateľná penová vložka

  • 1 x výstupný filter

Výstupný filter

Výstupný filter

Súprava obsahuje 1x výstupný filter. Tento filter zachytáva jemný prach zo vzduchu predtým, než sa uvoľní späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez výskytu prachu vo vzduchu.

Umývateľný filter motora

Umývateľný filter motora

Súprava obsahuje 1x umývateľný filter motora. Ten zaručuje vysokú úroveň filtrácie a zabraňuje prenikaniu jemného prachu do motora a jeho poškodeniu. Filter je možné umývať.

Umývateľný penový filter

Umývateľný penový filter

Súprava obsahuje 1x umývateľný penový filter s vložkou. Tento filter poskytuje dodatočnú ochranu motora a umiestňuje sa vedľa umývateľného filtra motora. Filter je možné umývať.

Technické špecifikácie

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