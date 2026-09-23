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  • 2x súprava náhradných filtrov na suché použitie
  • 2x súprava náhradných filtrov na suché použitie

Série 6000 a 7000Súprava na výmenu filtra na suché použitie

XV1771/10

2x súprava náhradných filtrov na suché použitie

Súprava na výmenu filtrov na suché použitie kompatibilná s bezdrôtovými vysávačmi Philips AquaTrio Wet & Dry zo sérií 7000 a 6000. Súprava obsahuje 2 kompletné sady filtrov na suché použitie. Odporúča sa vymeniť každých šesť mesiacov.

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Kompatibilné produkty
Séria 6000

Séria 6000
Bezdrôtové vysávanie a umývanie

XW6264/11

Séria 7000

Séria 7000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW7263/11

Séria 7000

Séria 7000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW7264/11

Kompatibilný so sériou Vac & Wash 6000 a 7000

2x súprava náhradných filtrov na suché použitie

  • Originálne príslušenstvo Philips

  • Výmena filtra na suché použitie

  • Súp. 2 komplet. filt. na suché použ. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000/7000

Originálna súprava filtrov na výmenu pre Wet & Dry 6000 a 7000

Vysoko efektívny filter zachytáva jemný prach a pomáha zachovávať silné prúdenie vzduchu.

Optimálny čistiaci účinok dosiahnete pri výmene každých 6 mesiacov

Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť filter každých 6 mesiacov.

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