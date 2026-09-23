XV1771/10
2x súprava náhradných filtrov na suché použitie
Súprava na výmenu filtrov na suché použitie kompatibilná s bezdrôtovými vysávačmi Philips AquaTrio Wet & Dry zo sérií 7000 a 6000. Súprava obsahuje 2 kompletné sady filtrov na suché použitie. Odporúča sa vymeniť každých šesť mesiacov.
Originálne príslušenstvo Philips
Výmena filtra na suché použitie
Súp. 2 komplet. filt. na suché použ. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000/7000
Vysoko efektívny filter zachytáva jemný prach a pomáha zachovávať silné prúdenie vzduchu.
Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť filter každých 6 mesiacov.
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