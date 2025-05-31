Vynechajte vysáv.: vysáv. a umýv. v 1
Vrátane ručného nastavenia
Pat. vys. kefy: AquaSpin 2500 ot./min
Sys. Auto-Clean: žiadne ruč. čist. kief
Vždy čerstvou vodou: PowerCyclone Aqua
V závislosti od potreby čistenia môžete ľahko prepínať medzi nastavením vysávania a umývania a ručným vysávačom.
Jedným ťahom odstráni mokré aj suché nečistoty a zanechá dokonale utretú podlahu. Nie je potrebné najprv vysávať.
Súprava na ručné čistenie sa dodáva s 3 kusmi príslušenstva na čistenie čalúnenia, nábytku a hornej časti soklov.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Spidermanx11
31/05/2025
България
Súčasť akcie
Много удобен уред
Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.
Výhody
Лесен за употреба
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Spidermanx11
31/05/2025
България
Súčasť akcie
Много добър уред
Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.
Výhody
Компакта
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
PS mama
30/05/2025
България
Súčasť akcie
Изключително съм доволна!
Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.
Výhody
Цена
Nevýhody
Не съм забелязала
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
¹V porovnaní s Philips XV7057.
²V režime vysávania a umývania, normálne nastavenie.
³10 ml dávkovanie na 1 naplnenie nádoby na vodu.