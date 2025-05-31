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Všetky rady

  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
  • Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom

Séria 6000Bezdrôtové vysávanie a umývanie

XW6264/11

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom
S týmto čistiacim roztokom 2 v 1 môžete odstrániť prach, nečistoty, škvrny, tekuté nečistoty a baktérie jedným ťahom; nie je potrebné najprv vysávať. Na čistenie čalúnenia, nábytku a hornej časti soklov môžete ľahko prepnúť na ručné nastavenie.
Zobraziť všetky výhody

Čistí všetky druhy nečistôt jedným ťahom

  • Vynechajte vysáv.: vysáv. a umýv. v 1

  • Vrátane ručného nastavenia

  • Pat. vys. kefy: AquaSpin 2500 ot./min

  • Sys. Auto-Clean: žiadne ruč. čist. kief

  • Vždy čerstvou vodou: PowerCyclone Aqua

Čistenie 2 v 1: vysávanie a umývanie a ručné čistenie

Čistenie 2 v 1: vysávanie a umývanie a ručné čistenie

V závislosti od potreby čistenia môžete ľahko prepínať medzi nastavením vysávania a umývania a ručným vysávačom.

Vysávanie a umývanie jedným ťahom: vynechajte vysávanie

Vysávanie a umývanie jedným ťahom: vynechajte vysávanie

Jedným ťahom odstráni mokré aj suché nečistoty a zanechá dokonale utretú podlahu. Nie je potrebné najprv vysávať.

Súprava na ručné čistenie, ak nie je potrebné mokré čistenie

Súprava na ručné čistenie, ak nie je potrebné mokré čistenie

Súprava na ručné čistenie sa dodáva s 3 kusmi príslušenstva na čistenie čalúnenia, nábytku a hornej časti soklov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistič podlahy

    XV1892/02
    • Predlžuje životnosť mopu: jednoduché a optimálne dávkovanie znižuje opotrebovanie.
    • Jednoduché dávkovanie so 40 kazetami: mimoriadne koncentrované zloženie zabezpečuje jemné čistenie.
    • Rýchle sušenie: dosahuje o 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručnými mopmi a zaisťuje bezchybnú čistotu.**
    • Ekonomické riešenie: jedna kazeta nahradí až tri fľaše bežného čistiaceho prostriedku.
    • Vhodné pre domácich miláčikov a rodiny: chráni povrchy a zároveň podporuje zdravšie prostredie.
    • Série 6000 a 7000

    Série 6000 a 7000
    Súprava náhradných kief

    XV1773/10
    • Originálne príslušenstvo Philips
    • Mimoriadne mäkké kefy z mikrovlákien
    • Mimor. mäkká kefa z mikrovlák. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000 a 7000
    • Série 6000 a 7000

    Série 6000 a 7000
    Súprava na výmenu filtra na mokré použitie

    XV1770/10
    • Originálne príslušenstvo Philips
    • Výmena filtra na mokré použitie
    • Súp. 2 filt. na mokré použ. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000/7000
    • Série 6000 a 7000

    Série 6000 a 7000
    Súprava na výmenu filtra na suché použitie

    XV1771/10
    • Originálne príslušenstvo Philips
    • Výmena filtra na suché použitie
    • Súp. 2 komplet. filt. na suché použ. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000/7000

Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

31/05/2025

България

България

Много удобен уред

Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.

Výhody

Лесен за употреба

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

31/05/2025

България

България

Много добър уред

Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.

Výhody

Компакта

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

30/05/2025

България

България

Изключително съм доволна!

Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.

Výhody

Цена

Nevýhody

Не съм забелязала

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹V porovnaní s Philips XV7057.

  2. ²V režime vysávania a umývania, normálne nastavenie.

  3. ³10 ml dávkovanie na 1 naplnenie nádoby na vodu.