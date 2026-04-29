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Séria 6000 Bezdrôtové vysávanie a umývanie

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Séria 6000Bezdrôtové vysávanie a umývanie

XW6264/11

Séria 6000 Bezdrôtové vysávanie a umývanie

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Návody a dokumentácia

Dodatok k návodu na použitie

  • PDF súbor, 194.2 kB
  • 13 March 2026

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 5.2 MB
  • 13 March 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistič podlahy

    XV1892/02
    • Predlžuje životnosť mopu: jednoduché a optimálne dávkovanie znižuje opotrebovanie.
    • Jednoduché dávkovanie so 40 kazetami: mimoriadne koncentrované zloženie zabezpečuje jemné čistenie.
    • Rýchle sušenie: dosahuje o 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručnými mopmi a zaisťuje bezchybnú čistotu.**
    • Ekonomické riešenie: jedna kazeta nahradí až tri fľaše bežného čistiaceho prostriedku.
    • Vhodné pre domácich miláčikov a rodiny: chráni povrchy a zároveň podporuje zdravšie prostredie.
    • Série 6000 a 7000

    Série 6000 a 7000
    Súprava náhradných kief

    XV1773/10
    • Originálne príslušenstvo Philips
    • Mimoriadne mäkké kefy z mikrovlákien
    • Mimor. mäkká kefa z mikrovlák. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000 a 7000
    • Série 6000 a 7000

    Série 6000 a 7000
    Súprava na výmenu filtra na mokré použitie

    XV1770/10
    • Originálne príslušenstvo Philips
    • Výmena filtra na mokré použitie
    • Súp. 2 filt. na mokré použ. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000/7000
    • Série 6000 a 7000

    Série 6000 a 7000
    Súprava na výmenu filtra na suché použitie

    XV1771/10
    • Originálne príslušenstvo Philips
    • Výmena filtra na suché použitie
    • Súp. 2 komplet. filt. na suché použ. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000/7000

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