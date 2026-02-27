Predlžuje životnosť mopu: jednoduché a optimálne dávkovanie znižuje opotrebovanie.
Jednoduché dávkovanie so 40 kazetami: mimoriadne koncentrované zloženie zabezpečuje jemné čistenie.
Rýchle sušenie: dosahuje o 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručnými mopmi a zaisťuje bezchybnú čistotu.**
Ekonomické riešenie: jedna kazeta nahradí až tri fľaše bežného čistiaceho prostriedku.
Vhodné pre domácich miláčikov a rodiny: chráni povrchy a zároveň podporuje zdravšie prostredie.
Mimoriadne koncentrovaný čistič podlahy Philips OneUp bol špeciálne vyvinutý pre elektrické mopy Philips OneUp. Zabezpečuje najvyšší čistiaci výkon a predlžuje životnosť vášho mopu pri každom použití.
Kazeta s mimoriadne koncentrovaným čističom podlahy Philips OneUp sa ľahko zasúva do nádoby na čistú vodu vášho elektrického mopu a poskytuje optimálne a bezproblémové dávkovanie a bezchybne čisté podlahy.
Čistite namokro a sušte súčasne, aby ste dosiahli bezchybne čisté podlahy. Náhradné podložky Philips OneUp zabezpečujú optimálne a rovnomerné navlhčenie s o 50 % rýchlejším sušením**
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
recenzia
vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Merané v porovnaní s ručným mopom na neabsorpčnej podlahe podľa prispôsobených podmienok IEC60335-2-2
Podľa usmernenia OECD 302 B