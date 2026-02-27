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  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
  • Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!

Philips OneUpČistič podlahy

XV1892/02

5
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!
Vylepšite svoj elektrický mop Philips OneUp pomocou nášho špeciálne vyvinutého čistiaceho prostriedku. Zabezpečuje lesk bez šmúh na všetkých typoch podláh a zanecháva váš domov svieži a čistý. Ideálny na použitie na tvrdých podlahách, citlivých povrchoch a pri každodennom upratovaní.
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Kompatibilné produkty
Originálny Philips OneUp 3000 Series

Originálny Philips OneUp 3000 Series
Elektrický mop

XV3101/01

Originálna séria Philips OneUp 5000

Originálna séria Philips OneUp 5000
Elektrický mop

XV5113/01

Séria 6000

Séria 6000
Bezdrôtové vysávanie a umývanie

XW6264/11

Séria 7000

Séria 7000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW7263/11

Čistenie nikdy nebolo také účinné. Až doteraz.

Zbohom, starý mop, vitaj, OneUp!

  • Predlžuje životnosť mopu: jednoduché a optimálne dávkovanie znižuje opotrebovanie.

  • Jednoduché dávkovanie so 40 kazetami: mimoriadne koncentrované zloženie zabezpečuje jemné čistenie.

  • Rýchle sušenie: dosahuje o 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručnými mopmi a zaisťuje bezchybnú čistotu.**

  • Ekonomické riešenie: jedna kazeta nahradí až tri fľaše bežného čistiaceho prostriedku.

  • Vhodné pre domácich miláčikov a rodiny: chráni povrchy a zároveň podporuje zdravšie prostredie.

Špeciálne vyvinutý pre elektrické mopy Philips OneUp

Špeciálne vyvinutý pre elektrické mopy Philips OneUp

Mimoriadne koncentrovaný čistič podlahy Philips OneUp bol špeciálne vyvinutý pre elektrické mopy Philips OneUp. Zabezpečuje najvyšší čistiaci výkon a predlžuje životnosť vášho mopu pri každom použití.

Jednoduché a optimálne dávkovanie

Jednoduché a optimálne dávkovanie

Kazeta s mimoriadne koncentrovaným čističom podlahy Philips OneUp sa ľahko zasúva do nádoby na čistú vodu vášho elektrického mopu a poskytuje optimálne a bezproblémové dávkovanie a bezchybne čisté podlahy.

O 50 % rýchlejšie sušenie a bezchybná čistota vďaka podložkám OneUp**

O 50 % rýchlejšie sušenie a bezchybná čistota vďaka podložkám OneUp**

Čistite namokro a sušte súčasne, aby ste dosiahli bezchybne čisté podlahy. Náhradné podložky Philips OneUp zabezpečujú optimálne a rovnomerné navlhčenie s o 50 % rýchlejším sušením**

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

recenzia

vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Merané v porovnaní s ručným mopom na neabsorpčnej podlahe podľa prispôsobených podmienok IEC60335-2-2

  2. Podľa usmernenia OECD 302 B