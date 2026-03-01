Dvakrát čistejšie podlahy v porovnaní s ručnými mopmi***: Hĺbkové čistenie odstraňuje až 99,9 % baktérií*.
Dvakrát rýchlejšie umývanie než s ručnými mopmi. Vychutnajte si upratovanie, ktoré skráti čas utierania na polovicu.**
Originálna technológia OneUp: patentovaná technológia, ktorá pumpuje čistú vodu a zároveň ticho nasáva špinavú vodu
Bezdrôtový a ľahko ovládateľný dizajn: Užívajte si voľný pohyb vďaka 360° otočnému kĺbu.
Dlhá výdrž batérie a odnímateľné podložky: Užívajte si až 70 minút nepretržitého umývania.
Odstraňuje mastnotu, škvrny, lepkavú špinu, jemný prach a bežné nečistoty na podlahách. Pre lesklé podlahy bez zvyškov a šmúh s až 99,9 % odstránením baktérií.*
Užívajte si bezproblémové umývanie podláh bez potreby vedier, vyžmýkania alebo oplachovania. Elektrický mop Philips OneUp zjednoduší každý krok.
Vďaka patentovanej technológii OneUp si môžete byť istí, že nerozširujete nečistoty. Pumpuje čistú vodu na podlahu a zároveň ticho nasáva špinavú vodu. Vždy.
5.0
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Marian G.
01/03/2026
Slovensko
OneUp
Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.
Výhody
Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!
Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.
Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Vizuálne čisté: meranie lesku vyčisteného povrchu, testované s kvapalinami, v porovnaní s manuálnymi mopmi.
Merané v porovnaní s manuálnym mopom na neabsorpčnej podlahe podľa IEC60335-2-2 pri aklimatizovaných podmienkach.
Testované na konkrétnej testovacej ploche so vzorkami E. coli a S. aureus, pri použití iba vody.
Na základe veľkosti domu 125 m²