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  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!

Originálna séria Philips OneUp 5000Elektrický mop

XV5113/01

5
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
Rozlúčte sa s mopmi, ktoré rozotierajú nečistoty! Privítajte elektrický mop Philips OneUp: mop, ktorý zmenil spôsob čistenia a zabezpečuje 2-krát čistejšie podlahy 2-krát rýchlejšie***. Vďaka patentovanej technológii OneUp nasáva špinavú vodu a zároveň čerpá čistú vodu na podlahu pre dokonalý lesk.
Zobraziť všetky výhody

Skutočná čistota začína práve teraz.

Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!

  • Dvakrát čistejšie podlahy v porovnaní s ručnými mopmi***: Hĺbkové čistenie odstraňuje až 99,9 % baktérií*.

  • Dvakrát rýchlejšie umývanie než s ručnými mopmi. Vychutnajte si upratovanie, ktoré skráti čas utierania na polovicu.**

  • Originálna technológia OneUp: patentovaná technológia, ktorá pumpuje čistú vodu a zároveň ticho nasáva špinavú vodu

  • Bezdrôtový a ľahko ovládateľný dizajn: Užívajte si voľný pohyb vďaka 360° otočnému kĺbu.

  • Dlhá výdrž batérie a odnímateľné podložky: Užívajte si až 70 minút nepretržitého umývania.

Nerobte kompromisy v čistote, iba Philips OneUp čistí ako OneUp.

Nerobte kompromisy v čistote, iba Philips OneUp čistí ako OneUp.

Odstraňuje mastnotu, škvrny, lepkavú špinu, jemný prach a bežné nečistoty na podlahách. Pre lesklé podlahy bez zvyškov a šmúh s až 99,9 % odstránením baktérií.*

Bez vedra a bez starostí: bezproblémové čistenie od začiatku do konca

Bez vedra a bez starostí: bezproblémové čistenie od začiatku do konca

Užívajte si bezproblémové umývanie podláh bez potreby vedier, vyžmýkania alebo oplachovania. Elektrický mop Philips OneUp zjednoduší každý krok.

Originálna patentovaná technológia OneUp

Originálna patentovaná technológia OneUp

Vďaka patentovanej technológii OneUp si môžete byť istí, že nerozširujete nečistoty. Pumpuje čistú vodu na podlahu a zároveň ticho nasáva špinavú vodu. Vždy.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka – dlaždice, kameň, betón

    XV1883/10
    • Pre dlažbu, kameň a betónové podlahy
    • Odsáva špinavú vodu a zároveň privádza čistú
    • 2× rýchlejšie schnutie podlahy** než s ručným mopom
    • Jednoducho odnímateľné – bez kontaktu so špinou
    • Opakovane použiteľná až 6 mesiacov
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka XV1884/10 – drevo, parkety, linoleum

    XV1884/10
    • Ideálna pre pravé drevo, parkety aj linoleum
    • Odsáva špinavú vodu a zároveň privádza čistú
    • 2× rýchlejšie schnutie podlahy** než s ručným mopom
    • Jednoducho odnímateľné – bez kontaktu so špinou
    • Opakovane použiteľná až 6 mesiacov
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka

    XV1882/10
    • Podlaha spoznáva jemné mikrovlákna: čistite tvrdé podlahy vrátane citlivých a neabsorpčných podláh.
    • O 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručným mopom: čistite namokro a sušte súčasne, aby ste dosiahli bezchybne čisté podlahy.**
    • Ľahko odnímateľné: navrhnuté na jednoduché elektrické čistenie namokro a čistenie bez neporiadku.
    • Technológia OneUp: patentovaná technológia čerpá čistú vodu a zároveň ticho odsáva znečistenú vodu.
    • Opakovateľne použiteľné až 6 mesiacov: náhradné podložky Philips OneUp je možné prať v práčke aj ručne.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vymeniteľné podložky

    XV1882/20
    • Podlaha sa stretne s jemným mikrovláknom: Čistí tvrdé podlahy vrátane citlivých a neabsorpčných povrchov.
    • O 50 % rýchlejšie schnutie v porovnaní s ručným mopom: Umyvá a zároveň suší pre dokonale čisté podlahy.**
    • Jednoducho odnímateľné: Navrhnuté pre bezproblémové elektrické mopovanie a upratovanie bez neporiadku.
    • Technológia OneUp: Patentovaná technológia pumpuje čistú vodu a ticho odsáva špinavú vodu
    • Opakovane použiteľné až 6 mesiacov: Vymeniteľné podložky Philips OneUp je možné prať v práčke aj ručne.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistič podlahy

    XV1892/02
    • Predlžuje životnosť mopu: jednoduché a optimálne dávkovanie znižuje opotrebovanie.
    • Jednoduché dávkovanie so 40 kazetami: mimoriadne koncentrované zloženie zabezpečuje jemné čistenie.
    • Rýchle sušenie: dosahuje o 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručnými mopmi a zaisťuje bezchybnú čistotu.**
    • Ekonomické riešenie: jedna kazeta nahradí až tri fľaše bežného čistiaceho prostriedku.
    • Vhodné pre domácich miláčikov a rodiny: chráni povrchy a zároveň podporuje zdravšie prostredie.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
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1

01/03/2026

Slovensko

Slovensko

OneUp

Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.

Výhody

Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!

Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.

Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Táto recenzia bola vytvorená pre Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Vizuálne čisté: meranie lesku vyčisteného povrchu, testované s kvapalinami, v porovnaní s manuálnymi mopmi.

  2. Merané v porovnaní s manuálnym mopom na neabsorpčnej podlahe podľa IEC60335-2-2 pri aklimatizovaných podmienkach.

  3. Testované na konkrétnej testovacej ploche so vzorkami E. coli a S. aureus, pri použití iba vody.

  4. Na základe veľkosti domu 125 m²