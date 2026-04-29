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Originálna séria Philips OneUp 5000 Elektrický mop

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Originálna séria Philips OneUp 5000Elektrický mop

XV5113/01

Originálna séria Philips OneUp 5000 Elektrický mop

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Návody a dokumentácia

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF súbor, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka – dlaždice, kameň, betón

    XV1883/10
    • Pre dlažbu, kameň a betónové podlahy
    • Odsáva špinavú vodu a zároveň privádza čistú
    • 2× rýchlejšie schnutie podlahy** než s ručným mopom
    • Jednoducho odnímateľné – bez kontaktu so špinou
    • Opakovane použiteľná až 6 mesiacov
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka XV1884/10 – drevo, parkety, linoleum

    XV1884/10
    • Ideálna pre pravé drevo, parkety aj linoleum
    • Odsáva špinavú vodu a zároveň privádza čistú
    • 2× rýchlejšie schnutie podlahy** než s ručným mopom
    • Jednoducho odnímateľné – bez kontaktu so špinou
    • Opakovane použiteľná až 6 mesiacov
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka

    XV1882/10
    • Podlaha spoznáva jemné mikrovlákna: čistite tvrdé podlahy vrátane citlivých a neabsorpčných podláh.
    • O 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručným mopom: čistite namokro a sušte súčasne, aby ste dosiahli bezchybne čisté podlahy.**
    • Ľahko odnímateľné: navrhnuté na jednoduché elektrické čistenie namokro a čistenie bez neporiadku.
    • Technológia OneUp: patentovaná technológia čerpá čistú vodu a zároveň ticho odsáva znečistenú vodu.
    • Opakovateľne použiteľné až 6 mesiacov: náhradné podložky Philips OneUp je možné prať v práčke aj ručne.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vymeniteľné podložky

    XV1882/20
    • Podlaha sa stretne s jemným mikrovláknom: Čistí tvrdé podlahy vrátane citlivých a neabsorpčných povrchov.
    • O 50 % rýchlejšie schnutie v porovnaní s ručným mopom: Umyvá a zároveň suší pre dokonale čisté podlahy.**
    • Jednoducho odnímateľné: Navrhnuté pre bezproblémové elektrické mopovanie a upratovanie bez neporiadku.
    • Technológia OneUp: Patentovaná technológia pumpuje čistú vodu a ticho odsáva špinavú vodu
    • Opakovane použiteľné až 6 mesiacov: Vymeniteľné podložky Philips OneUp je možné prať v práčke aj ručne.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistič podlahy

    XV1892/02
    • Predlžuje životnosť mopu: jednoduché a optimálne dávkovanie znižuje opotrebovanie.
    • Jednoduché dávkovanie so 40 kazetami: mimoriadne koncentrované zloženie zabezpečuje jemné čistenie.
    • Rýchle sušenie: dosahuje o 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručnými mopmi a zaisťuje bezchybnú čistotu.**
    • Ekonomické riešenie: jedna kazeta nahradí až tri fľaše bežného čistiaceho prostriedku.
    • Vhodné pre domácich miláčikov a rodiny: chráni povrchy a zároveň podporuje zdravšie prostredie.

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