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  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!

Philips OneUpVymeniteľné podložky

XV1882/20

Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
Vymeniteľné podložky Philips OneUp ponúkajú vynikajúci výkon pri umývaní podláh. Sú navrhnuté s dôrazom na efektivitu a je možné ich opakovane používať až 6 mesiacov, čo z nich robí ideálnu voľbu pre udržateľné upratovanie. Udržujte svoje podlahy dokonale čisté.
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Kompatibilné produkty
Originálny Philips OneUp 3000 Series

Originálny Philips OneUp 3000 Series
Elektrický mop

XV3101/01

Originálna séria Philips OneUp 5000

Originálna séria Philips OneUp 5000
Elektrický mop

XV5113/01

Skutočná čistota začína práve teraz.

Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!

  • Podlaha sa stretne s jemným mikrovláknom: Čistí tvrdé podlahy vrátane citlivých a neabsorpčných povrchov.

  • O 50 % rýchlejšie schnutie v porovnaní s ručným mopom: Umyvá a zároveň suší pre dokonale čisté podlahy.**

  • Jednoducho odnímateľné: Navrhnuté pre bezproblémové elektrické mopovanie a upratovanie bez neporiadku.

  • Technológia OneUp: Patentovaná technológia pumpuje čistú vodu a ticho odsáva špinavú vodu

  • Opakovane použiteľné až 6 mesiacov: Vymeniteľné podložky Philips OneUp je možné prať v práčke aj ručne.

Pre tvrdé podlahy vrátane chúlostivých a neabsorpčných povrchov

Pre tvrdé podlahy vrátane chúlostivých a neabsorpčných povrchov

Umyvajte tvrdé podlahy, vrátane citlivých a neabsorpčných, ako sú laminát, hladká dlažba, vinyl, drevené parkety, liate podlahy a kameň.

Technológia OneUp

Technológia OneUp

Patentovaná technológia OneUp čerpá čistú vodu na podlahu a zároveň ticho odsáva špinavú vodu, čím zabezpečuje efektívne elektrické umývanie.

O 50 % rýchlejšie schnutie a dokonalá čistota vďaka podložkám OneUp**

O 50 % rýchlejšie schnutie a dokonalá čistota vďaka podložkám OneUp**

Umyvajte a sušte súčasne pre dosiahnutie dokonale čistých podláh. Vymeniteľné podložky Philips OneUp zabezpečujú optimálne a rovnomerné navlhčenie s o 50 % rýchlejším schnutím**

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Merané v porovnaní s ručným mopom na neabsorpčných podlahách podľa aklimatizovaných podmienok IEC60335-2-2