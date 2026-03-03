XV1882/20
Podlaha sa stretne s jemným mikrovláknom: Čistí tvrdé podlahy vrátane citlivých a neabsorpčných povrchov.
O 50 % rýchlejšie schnutie v porovnaní s ručným mopom: Umyvá a zároveň suší pre dokonale čisté podlahy.**
Jednoducho odnímateľné: Navrhnuté pre bezproblémové elektrické mopovanie a upratovanie bez neporiadku.
Technológia OneUp: Patentovaná technológia pumpuje čistú vodu a ticho odsáva špinavú vodu
Opakovane použiteľné až 6 mesiacov: Vymeniteľné podložky Philips OneUp je možné prať v práčke aj ručne.
Umyvajte tvrdé podlahy, vrátane citlivých a neabsorpčných, ako sú laminát, hladká dlažba, vinyl, drevené parkety, liate podlahy a kameň.
Patentovaná technológia OneUp čerpá čistú vodu na podlahu a zároveň ticho odsáva špinavú vodu, čím zabezpečuje efektívne elektrické umývanie.
Umyvajte a sušte súčasne pre dosiahnutie dokonale čistých podláh. Vymeniteľné podložky Philips OneUp zabezpečujú optimálne a rovnomerné navlhčenie s o 50 % rýchlejším schnutím**
Hodnotenie
Merané v porovnaní s ručným mopom na neabsorpčných podlahách podľa aklimatizovaných podmienok IEC60335-2-2