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Philips OneUp Vymeniteľné podložky

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Philips OneUpVymeniteľné podložky

XV1882/20

Philips OneUp Vymeniteľné podložky

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Návody a dokumentácia

Vymeniteľné podložky Philips OneUp ponúkajú vynikajúci výkon pri umývaní podláh. Sú navrhnuté s dôrazom na efektivitu a je možné ich opakovane používať až 6 mesiacov, čo z nich robí ideálnu voľbu pre udržateľné upratovanie. Udržujte svoje podlahy dokonale čisté.

  • PDF súbor
  • 29 July 2026

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