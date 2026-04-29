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Philips OneUp Vymeniteľné podložky
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XV1882/20
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Vymeniteľné podložky Philips OneUp ponúkajú vynikajúci výkon pri umývaní podláh. Sú navrhnuté s dôrazom na efektivitu a je možné ich opakovane používať až 6 mesiacov, čo z nich robí ideálnu voľbu pre udržateľné upratovanie. Udržujte svoje podlahy dokonale čisté.
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