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  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
  • Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!

Originálny Philips OneUp 3000 SeriesElektrický mop

XV3101/01

Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
Rozlúčte sa s mopmi, ktoré rozotierajú nečistoty! Privítajte elektrický mop Philips OneUp: mop, ktorý zmenil spôsob čistenia a zabezpečuje 2-krát čistejšie podlahy 2-krát rýchlejšie***. Vďaka patentovanej technológii OneUp nasáva špinavú vodu a zároveň čerpá čistú vodu na podlahu pre dokonalý lesk.
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Skutočná čistota začína práve teraz.

Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!

  • Dvakrát čistejšie podlahy oproti ručným mopom***: Hĺbkové čistenie odstráni až 99,9 % baktérií*.

  • Dvakrát rýchlejšie umývanie v porovnaní s ručnými mopmi: Užívajte si upratovanie, ktoré skráti čas umývania na polovicu.**

  • Originálna technológia OneUp: Patentovaná technológia, ktorá čerpá čistú vodu a zároveň ticho odsáva špinavú vodu.

  • Bezdrôtový a ľahko ovládateľný dizajn: Užívajte si voľný pohyb vďaka 360° otočnému kĺbu.

  • Dlhá výdrž batérie a odnímateľné podložky: Využite až 50 minút neprerušovaného umývania.

Nerobte kompromisy v umývaní – iba Philips OneUp umýva ako OneUp.

Nerobte kompromisy v umývaní – iba Philips OneUp umýva ako OneUp.

Odstraňuje mastnotu, škvrny, lepkavé nečistoty, jemný prach aj každodenný neporiadok na podlahe. Pre žiarivo čistú podlahu bez zvyškov a šmúh a až 99,9 % odstránenie baktérií*.

Bez vedra a bez starostí: jednoduché upratovanie od začiatku až do konca.

Bez vedra a bez starostí: jednoduché upratovanie od začiatku až do konca.

Užite si bezstarostné umývanie podláh bez potreby vedra, žmýkania alebo oplachovania. Elektrický mop Philips OneUp zjednodušuje každý krok.

Originálna patentovaná technológia OneUp

Originálna patentovaná technológia OneUp

Vďaka patentovanej technológii OneUp máte istotu, že špinu len nerozotierate. Privádza na podlahu čistú vodu a zároveň ticho odsáva špinavú vodu. Vždy.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka – dlaždice, kameň, betón

    XV1883/10
    • Pre dlažbu, kameň a betónové podlahy
    • Odsáva špinavú vodu a zároveň privádza čistú
    • 2× rýchlejšie schnutie podlahy** než s ručným mopom
    • Jednoducho odnímateľné – bez kontaktu so špinou
    • Opakovane použiteľná až 6 mesiacov
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka XV1884/10 – drevo, parkety, linoleum

    XV1884/10
    • Ideálna pre pravé drevo, parkety aj linoleum
    • Odsáva špinavú vodu a zároveň privádza čistú
    • 2× rýchlejšie schnutie podlahy** než s ručným mopom
    • Jednoducho odnímateľné – bez kontaktu so špinou
    • Opakovane použiteľná až 6 mesiacov
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradná podložka

    XV1882/10
    • Podlaha spoznáva jemné mikrovlákna: čistite tvrdé podlahy vrátane citlivých a neabsorpčných podláh.
    • O 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručným mopom: čistite namokro a sušte súčasne, aby ste dosiahli bezchybne čisté podlahy.**
    • Ľahko odnímateľné: navrhnuté na jednoduché elektrické čistenie namokro a čistenie bez neporiadku.
    • Technológia OneUp: patentovaná technológia čerpá čistú vodu a zároveň ticho odsáva znečistenú vodu.
    • Opakovateľne použiteľné až 6 mesiacov: náhradné podložky Philips OneUp je možné prať v práčke aj ručne.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vymeniteľné podložky

    XV1882/20
    • Podlaha sa stretne s jemným mikrovláknom: Čistí tvrdé podlahy vrátane citlivých a neabsorpčných povrchov.
    • O 50 % rýchlejšie schnutie v porovnaní s ručným mopom: Umyvá a zároveň suší pre dokonale čisté podlahy.**
    • Jednoducho odnímateľné: Navrhnuté pre bezproblémové elektrické mopovanie a upratovanie bez neporiadku.
    • Technológia OneUp: Patentovaná technológia pumpuje čistú vodu a ticho odsáva špinavú vodu
    • Opakovane použiteľné až 6 mesiacov: Vymeniteľné podložky Philips OneUp je možné prať v práčke aj ručne.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistič podlahy

    XV1892/02
    • Predlžuje životnosť mopu: jednoduché a optimálne dávkovanie znižuje opotrebovanie.
    • Jednoduché dávkovanie so 40 kazetami: mimoriadne koncentrované zloženie zabezpečuje jemné čistenie.
    • Rýchle sušenie: dosahuje o 50 % rýchlejšie sušenie v porovnaní s ručnými mopmi a zaisťuje bezchybnú čistotu.**
    • Ekonomické riešenie: jedna kazeta nahradí až tri fľaše bežného čistiaceho prostriedku.
    • Vhodné pre domácich miláčikov a rodiny: chráni povrchy a zároveň podporuje zdravšie prostredie.

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Vizuálne čisté: meranie lesku vyčisteného povrchu, testované s kvapalinami, v porovnaní s manuálnymi mopmi.

  2. V porovnaní s ručným mopom na neabsorbujúcich podlahách, podľa aklimatizačných podmienok IEC 60335-2-2.

  3. Testované na špecifickej testovacej ploche so vzorkami E. Coli a S. Aureus, len s použitím vody.

  4. Na základe veľkosti domu 125 m².