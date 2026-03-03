XV3101/01
Dvakrát čistejšie podlahy oproti ručným mopom***: Hĺbkové čistenie odstráni až 99,9 % baktérií*.
Dvakrát rýchlejšie umývanie v porovnaní s ručnými mopmi: Užívajte si upratovanie, ktoré skráti čas umývania na polovicu.**
Originálna technológia OneUp: Patentovaná technológia, ktorá čerpá čistú vodu a zároveň ticho odsáva špinavú vodu.
Bezdrôtový a ľahko ovládateľný dizajn: Užívajte si voľný pohyb vďaka 360° otočnému kĺbu.
Dlhá výdrž batérie a odnímateľné podložky: Využite až 50 minút neprerušovaného umývania.
Odstraňuje mastnotu, škvrny, lepkavé nečistoty, jemný prach aj každodenný neporiadok na podlahe. Pre žiarivo čistú podlahu bez zvyškov a šmúh a až 99,9 % odstránenie baktérií*.
Užite si bezstarostné umývanie podláh bez potreby vedra, žmýkania alebo oplachovania. Elektrický mop Philips OneUp zjednodušuje každý krok.
Vďaka patentovanej technológii OneUp máte istotu, že špinu len nerozotierate. Privádza na podlahu čistú vodu a zároveň ticho odsáva špinavú vodu. Vždy.
Hodnotenie
Vizuálne čisté: meranie lesku vyčisteného povrchu, testované s kvapalinami, v porovnaní s manuálnymi mopmi.
V porovnaní s ručným mopom na neabsorbujúcich podlahách, podľa aklimatizačných podmienok IEC 60335-2-2.
Testované na špecifickej testovacej ploche so vzorkami E. Coli a S. Aureus, len s použitím vody.
Na základe veľkosti domu 125 m².