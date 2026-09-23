XV1773/10
Náhradná čistiaca kefa
Súprava náhradných kief je kompatibilná s bezdrôtovými vysávačmi Philips na suché aj mokré vysávanie AquaTrio Series 7000 a 6000. Súprava obsahuje 1 ultra mäkkú kefu Power Brush z mikrovlákien. Odporúčame ich meniť každých šesť mesiacov.
Originálne príslušenstvo Philips
Mimoriadne mäkké kefy z mikrovlákien
Mimor. mäkká kefa z mikrovlák. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000 a 7000
Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť kefu každých 6 mesiacov.
Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť kefu každých 6 mesiacov.
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