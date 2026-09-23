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  • Náhradná čistiaca kefa
  • Náhradná čistiaca kefa

Série 6000 a 7000Súprava náhradných kief

XV1773/10

Náhradná čistiaca kefa

Súprava náhradných kief je kompatibilná s bezdrôtovými vysávačmi Philips na suché aj mokré vysávanie AquaTrio Series 7000 a 6000. Súprava obsahuje 1 ultra mäkkú kefu Power Brush z mikrovlákien. Odporúčame ich meniť každých šesť mesiacov.

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Kompatibilné produkty
Séria 6000

Séria 6000
Bezdrôtové vysávanie a umývanie

XW6264/11

Séria 7000

Séria 7000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW7263/11

Séria 7000

Séria 7000
Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

XW7264/11

Kompatibilný so sériou Vac & Wash 6000 a 7000

Náhradná čistiaca kefa

  • Originálne príslušenstvo Philips

  • Mimoriadne mäkké kefy z mikrovlákien

  • Mimor. mäkká kefa z mikrovlák. pre bezdrôt. vysávač na suché aj mokré vys. Philips AquaTrio s. 6000 a 7000

Originálna súprava náhradných kief pre model Wet & Dry 6000 a 7000

Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť kefu každých 6 mesiacov.

Optimálny čistiaci účinok dosiahnete pri výmene každých 6 mesiacov

Na udržanie optimálneho čistiaceho výkonu spotrebiča odporúčame vymeniť kefu každých 6 mesiacov.

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