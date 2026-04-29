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Série 6000 a 7000 Súprava náhradných kief
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XV1773/10
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Súprava náhradných kief je kompatibilná s bezdrôtovými vysávačmi Philips na suché aj mokré vysávanie AquaTrio Series 7000 a 6000. Súprava obsahuje 1 ultra mäkkú kefu Power Brush z mikrovlákien. Odporúčame ich meniť každých šesť mesiacov.
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