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Z vysávača Philips PowerPro Aqua uniká prach.

Aby ste udržali optimálny sací výkon vysávača Philips PowerPro Aqua, odporúčame čistiť filtre každé 2 až 4 týždne. Filter nie je potrebné vymieňať. Nižšie zistíte, ako sa čistia filtre.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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