Podpora Philips
Z vysávača Philips PowerPro Aqua uniká prach.
Aby ste udržali optimálny sací výkon vysávača Philips PowerPro Aqua, odporúčame čistiť filtre každé 2 až 4 týždne. Filter nie je potrebné vymieňať. Nižšie zistíte, ako sa čistia filtre.
- Vyberte priečinok filtra a vyberte filter z vysávača Philips PowerPro Aqua.
- Vyberte penový filter.
- Vyčistite penový filter pod tečúcou studenou alebo vlažnou vodou. Nechajte filter schnúť 24 hodín.
- Filter nikdy nevkladajte späť, kým je mokrý, pretože môže poškodiť zariadenie.
Upozornenie: Na dôkladné vyčistenie môžete očistiť aj zásobník na prach a časti filtra studenou alebo vlažnou vodou.
Ak sa ani potom váš problém nevyrieši, kontaktujte nás.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›