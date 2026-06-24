Podpora Philips
Kefa môjho tyčového vysávača Philips PowerPro nerotuje.
V nepriaznivom prípade, keď kefa tyčového vysávača Philips PowerPro nerotuje, môže ísť o jej znečistenie. Tu sa dozviete, ako kefu vyčistiť svojpomocne.
Kefu na tyčové vysávače Philips PowerPro vyčistíte podľa nasledujúcich krokov:
- Otvorte kryt hubice a vyberte kefu.
- Odstráňte vlasy a chumáče prachu z hubice. Ak sa okolo kefy namotali vlasy, môžete ich vystrihať nožnicami.
- Kefu vložte späť do hubice a zatvorte kryt.
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Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: FC6409/01 , FC6408/01 , FC6405/01 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›