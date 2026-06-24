Ak odšťavovač Philips nefunguje, môže to mať viacero dôvodov. Zistite, ako vám môžeme pomôcť.
Odšťavovač Philips nefunguje, ak nie je správne zapojený do zástrčky. Skontrolujte, či je správne zapojený do zástrčky.
Ak je veko nesprávne nasadené, odšťavovač nebude fungovať, pretože nedochádza k správnej aktivácii bezpečnostnej funkcie. Skontrolujte, či je veko riadne nasadené.
Ak zaisťovacie rameno nie je v správnej polohe alebo správne zatvorené, odšťavovač nebude fungovať, pretože nedochádza k správnej aktivácii bezpečnostnej funkcie. Skontrolujte, či je zaisťovacie rameno správne zatvorené.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:HR1946/70 , HR1922/21 , HR1855/70 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
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