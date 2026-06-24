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Odšťavovač Philips nefunguje

Ak odšťavovač Philips nefunguje, môže to mať viacero dôvodov. Zistite, ako vám môžeme pomôcť.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HR1946/70 , HR1922/21 , HR1855/70 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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