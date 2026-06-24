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Nádoba mixéra Philips sa zasekla na pohonnej jednotke

Ak sa stane, že mixér sa nedá odpojiť od pohonnej jednotky alebo podstavca, riešenie môže byť jednoduché. Tu zistíte, ako môžete tento problém vyriešiť.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HR3652/00 , HR3655/00 .

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