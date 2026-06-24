Nádoba mixéra Philips sa zasekla na pohonnej jednotke
Ak sa stane, že mixér sa nedá odpojiť od pohonnej jednotky alebo podstavca, riešenie môže byť jednoduché. Tu zistíte, ako môžete tento problém vyriešiť.
Ak je nádoba mixéra nesprávne nasadená, môže to brániť jej odpojeniu od podstavca (pohonnej jednotky).
Tento problém môžete vyriešiť podľa nasledujúcich krokov:
1) Odpojte mixér od elektrickej zásuvky.
2) Otvorte veko a z nádoby odstráňte prísady.
3) Uchopte rukoväť nádoby mixéra, nadvihnite ju a zároveň ju otočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
4) Nádoba mixéra sa uvoľní.
Ak sa chcete vyhnúť zaseknutiu nádoby mixéra na podstavci, nasadzujte ju správnym smerom podľa nasledujúcich krokov:
1) Nádobu vložte do objímky podstavca.
2) Utiahnutím pripojte nádobu k podstavcu.
3) Čierna značka na objímke sa musí nachádzať priamo pod rukoväťou nádoby. Zarovnajte čiernu značku s ikonou odomknutia na pohonnej jednotke. Nádobu mixéra otočte v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby čierna značka bola zarovnaná s ikonou uzamknutia.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:HR3652/00 , HR3655/00 .
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