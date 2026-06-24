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Philips SpeedPro (Max) sa nekĺže po koberci hladko

Ak sa vysávač Philips SpeedPro (Max) nekĺže po povrchu koberca hladko, prečítajte si nasledujúce riadky s návodom, ako problém vyriešiť.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XC3131/01 , XC2011/01 , XC2012/01 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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