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Philips SpeedPro (Max) sa nekĺže po koberci hladko
Ak sa vysávač Philips SpeedPro (Max) nekĺže po povrchu koberca hladko, prečítajte si nasledujúce riadky s návodom, ako problém vyriešiť.
Na vysávanie kobercov pomocou vysávača Philips SpeedPro (Max) odporúčame vybrať najnižšie nastavenie (nastavenie 1) , najmä v prípade kobercov s dlhým vlasom.
Vyššie nastavenia sú veľmi výkonné a pri vysávaní môžu pôsobiť na koberec príliš vysokou sacou silou, čo sťažuje správne kĺzanie zariadenia.
S vysávačom Philips SpeedPro (Max) je zvyčajne ťažšie vysávať koberce v určitých uhloch.
Ak máte problémy s vysávaním koberca jedným smerom, skúste zmeniť smer, až kým nenájdete uhol, ktorý ponúkne najlepší sklz. Môžete tiež znížiť uhol trubice, aby sa hubica ľahko kĺzala po koberci.
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Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XC3131/01 , XC2011/01 , XC2012/01 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›