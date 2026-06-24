Môj kávovar na espreso značky Saeco zobrazuje kód chyby

Ak sa v kávovare na prípravu espresa značky Saeco vyskytne chyba, zobrazí sa červený displej s obrázkom ikony a číslom kódu, napríklad 01, 03, 04, 05, 11, 14 alebo 19. Nižšie nájdete informácie o tom, čo znamenajú kódy chýb a ako chyby vyriešiť.
Poznámka: Ak váš kávovar na espreso zobrazuje akékoľvek iné kódy chýb, ktoré nie sú uvedené vyššie, odporúčame vám, aby ste nás požiadali o ďalšiu pomoc, pretože váš prístroj pravdepodobne potrebuje servis.
Keď sa zobrazí kód E01, znamená to, že mlynček na kávu nefunguje správne, pretože násypka na kávu je upchatá mletou kávou.
Napravíte to uvoľnením násypky na kávu a dodatočným prečistením pomocou vysávača. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. VYPNITE prístroj a počkajte, kým sa úplne nevypne a neprestane vydávať zvuky (trvá to asi 15 – 20 sekúnd)
2. Vyberte varnú jednotku
3. Otvorte veko násypky na vopred pomletú kávu a do násypky vložte rúčku lyžičky. Ak na kávovare nie je násypka na pomletú kávu, vložte rúčku lyžičky do násypky na kávu zospodu.
4. Pohybujte rúčkou nahor a nadol, až kým sa upchávajúca mletá káva nevysype von. Môže byť potrebné vynaložiť určitú silu.
5. Všetku pomletú kávu, ktorá vypadne, odstráňte pomocou vysávača
6. Vyčistite násypku na kávu vysatím mletej kávy z násypky pomocou vysávača.
7. Umiestnite späť varnú jednotku, znovu ZAPNITE prístroj a pripravte espreso.
8. Po uvarení kávy skontrolujte, či v násypke nie je usadená mletá káva. Ak je, zopakujte postup uvoľnenia.
Poznámka: Ak chcete predísť upchatiu násypky kávy, nesmiete do zásobníka na kávové zrná naliať ani vyliať vodu. Dôležité je tiež raz týždenne skloniť násypku na kávu.
Keď sa objaví kód E03, varná jednotka obsahuje príliš veľa nečistôt a nefunguje dobre. Pri vyplachovaní varnej jednotky a riešení tohto problému postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
1. VYPNITE prístroj a počkajte, kým sa úplne nevypne a neprestane vydávať zvuky (trvá to asi 15 – 20 sekúnd).
2. Otvorte servisné dvierka a vyberte varnú jednotku potlačením tlačidla „PUSH“ doprava, jeho podržaním a potiahnutím k sebe
3. Varnú jednotku dôkladne opláchnite vlažnou vodou.
4. Namažte varnú jednotku.
5. Nechajte varnú jednotku vyschnúť na vzduchu a potom ju umiestnite späť.
Keď sa zobrazí kód E04, varná jednotka nie je na svojom mieste alebo nie je správne nasadená.
Ak to chcete vyriešiť, otvorte servisné dvierka prístroja a potlačte varnú jednotku na miesto. Keď dobre sadne na svojom mieste, budete počuť cvaknutie.
Ak chcete vypustiť vzduch z kávovaru Saeco, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. VYPNITE prístroj
2. Vyprázdnite nádržku na vodu a vyberte vodný filter AquaClean alebo akýkoľvek iný
3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umiestnite ju späť do polohy
4. Znovu ZAPNITE prístroj. Keď je stroj zahriaty, navoľte horúcu vodu a naplňte 2 – 3 šálky horúcej vody
Ak používate vodný filter AquaClean, postupujte podľa týchto ďalších krokov, aby ste sa uistili, že filter je pripravený a správne nainštalovaný na použitie:
1. Traste vodným filtrom AquaClean po dobu 5 sekúnd
2. Filter držte hore dnom v nádobe/miske s vodou, kým z nej neprestanú vychádzať vzduchové bubliny
3. Filter vložte späť do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou
4. Znovu spustite prístroj, vypnite ho a znova zapnite
5. Vyberte položku horúca voda a naplňte 2 – 3 šálky horúcou vodou
Keď sa zobrazí kód chyby 14, signalizuje to, že kávovar na espreso je prehriaty. Ak to chcete napraviť, prístroj VYPNITE a nepoužívajte ho 30 minút, kým nevychladne.
Ak sa zobrazí kód chyby 11 alebo 19, nechajte kávovar nejaký čas, aby sa vyrovnala jeho prepravná/vonkajšia teplota s izbovou teplotou. To sa stáva častejšie počas zimného obdobia, najmä keď je chladno a vonkajšia teplota je okolo nula stupňov.
Problém vyriešte vypnutím prístroja na 30 minút a jeho opätovným zapnutím.
Ďalšou možnou príčinou tejto chyby je nesprávne zapojenie zástrčky. Dvakrát skontrolujte, či je zástrčka na zadnej strane prístroja pevne pripojená: Zatlačte, až kým nie je zástrčka úplne na mieste a uistite sa, že je správne zasunutá do elektrickej zásuvky.
Ak váš kávovar na espreso zobrazuje iné kódy chýb, ako sú uvedené vyššie, alebo ak sa týmito riešeniami problém neodstráni, obráťte sa na nás so žiadosťou o ďalšiu pomoc.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
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