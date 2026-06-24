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Môj kávovar na espreso značky Saeco zobrazuje kód chyby

Ak sa v kávovare na prípravu espresa značky Saeco vyskytne chyba, zobrazí sa červený displej s obrázkom ikony a číslom kódu, napríklad 01, 03, 04, 05, 11, 14 alebo 19. Nižšie nájdete informácie o tom, čo znamenajú kódy chýb a ako chyby vyriešiť.

Poznámka: Ak váš kávovar na espreso zobrazuje akékoľvek iné kódy chýb, ktoré nie sú uvedené vyššie, odporúčame vám, aby ste nás požiadali o ďalšiu pomoc, pretože váš prístroj pravdepodobne potrebuje servis.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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