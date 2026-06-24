Z kávovaru na espreso Saeco nemôžem odstrániť varnú jednotku
Ak nemôžete odstrániť varnú jednotku z kávovaru na prípravu espresa Saeco, nájdite riešenie nižšie.
Aby bolo možné odstrániť varnú jednotku, najprv je potrebné ju nastaviť do neutrálnej polohy. Podľa nižšie uvedených krokov nastavte stupeň varnej jednotky vo vnútri prístroja do neutrálnej polohy: 1. Zatvorte servisné dvierka a umiestnite všetko na správne miesto (nádržka na vodu/podnos na odkvapkávanie/zásobník na pomletú kávu). 2. Stlačením tlačidla ZAP./VYP. vypnite prístroj. Počkajte, kým nebudete počuť žiadne ďalšie zvuky (môže to trvať 15 – 20 sekúnd). 3. Otvorte servisné dvierka a skúste znovu vybrať varnú jednotku tak, že potlačíte tlačidlo „PUSH“ doprava, podržíte ho a potiahnete k sebe.
Ak je váš kávovar na prípravu espresa Saeco stále v režime odstraňovania vodného kameňa, varnú jednotku nie je možné odstrániť. Ak to chcete vyriešiť, ukončite proces odstraňovania vodného kameňa a po skončení procesu to skúste znova.
Ak týmito riešeniami problém neodstránite, obráťte sa na nás a poskytneme vám ďalšiu pomoc.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:SM8785/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›