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Z kávovaru na espreso Saeco nemôžem odstrániť varnú jednotku

Ak nemôžete odstrániť varnú jednotku z kávovaru na prípravu espresa Saeco, nájdite riešenie nižšie.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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