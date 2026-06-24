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Z nádržky na vodu kávovaru na espreso Saeco nevyteká žiadna voda

Keď z nádržky na vodu kávovaru na prípravu espresa Saeco nevyteká žiadna voda, je to zvyčajne preto, že v prístroji je zadržaný vzduch, ktorý blokuje prívod vody. Pozrite nižšie, ako to môžete vyriešiť.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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