Z nádržky na vodu kávovaru na espreso Saeco nevyteká žiadna voda
Keď z nádržky na vodu kávovaru na prípravu espresa Saeco nevyteká žiadna voda, je to zvyčajne preto, že v prístroji je zadržaný vzduch, ktorý blokuje prívod vody. Pozrite nižšie, ako to môžete vyriešiť.
Je možné, že nádržka na vodu nie je správne umiestnená v prístroji, z ktorého nevychádza žiadna voda. • Pri kávovaroch na espreso s nádržkou na vodu v prednej časti zariadenia sa uistite, že nádržka na vodu je úplne zatlačená dozadu a teda je správne vložená. • V prípade kávovarov na espreso s nádržkou na vodu vo vrchnej časti zariadenia sa uistite, že v oblasti pod nádržkou na vodu sa nenachádzajú nečistoty, smietky alebo kávové zrná.
Pri odstraňovaní vzduchu zadržaného v kávovare na prípravu espresa postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1. VYPNITE prístroj 2. Vyprázdnite nádržku na vodu a vyberte vodný filter AquaClean (alebo akýkoľvek iný vodný filter) 3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umiestnite ju späť do polohy 4. Znovu ZAPNITE prístroj. Keď je prístroj zahriaty, navoľte horúcu vodu a naplňte 2 – 3 šálky horúcej vody
Ak používate vodný filter AquaClean, postupujte podľa týchto ďalších krokov, aby ste sa uistili, že filter je pripravený a správne nainštalovaný na použitie: 1. Traste vodným filtrom AquaClean po dobu 5 sekúnd 2. Filter držte hore dnom v nádobe/miske s vodou, kým z nej neprestanú vychádzať vzduchové bubliny 3. Filter vložte späť do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou 4. Znovu spustite prístroj, vypnite ho a znova zapnite 5. Vyberte položku horúca voda a naplňte 2 – 3 šálky horúcou vodou
Poznámka: Ak používate vodný filter AquaClean dlhšie ako 3 mesiace, vymeňte ho, pretože môže byť upchatý.
Keď sa upchá výpust horúcej vody, vyberte vonkajšiu časť napeňovača mlieka Panarello/Classic a skontrolujte, či výpust nie je zanesený vodným kameňom (biele čiastočky v alebo okolo výpustu). Ak sa v ňom nachádza nahromadený vodný kameň, odstráňte ho pomocou roztoku na odstránenie vodného kameňa.
Ak týmito riešeniami problém neodstránite, obráťte sa na nás a poskytneme vám ďalšiu pomoc.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:SM8785/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›