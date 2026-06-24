Nemôžem upraviť nastavenie mlynčeka na kávovare na espreso značky Saeco
Ak chcete upraviť nastavenie mlynčeka na kávovare na espreso značky Saeco, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Nastavenia mlynčeka môžete upraviť pomocou gombíka nastavenia mletia vo vnútri zásobníka na kávové zrná. V závislosti od kávovaru možno budete potrebovať nastavovací kľúč (rúčka naberačky na pomletú kávu). 1. Pod výpust kávy položte šálku. 2. Stlačením tlačidla Espresso pripravte espreso. 3. Keď, v prípade prístrojov, kde je potrebný nástroj, začne mlynček mlieť, najskôr umiestnite nastavovací kľúč mlynčeka na gombík (pozri obrázok 1), potom zatlačte gombík nadol a otočte ním doľava alebo doprava. V prípade prístrojov bez potreby nástroja môžete ovládač manuálne zatlačiť nadol a otočiť ho doľava alebo doprava (pozri obrázok 2). 4. Upravte nastavenie otočením o jeden stupienok doľava alebo doprava. Stroj má buď čísla alebo bodky, ktoré označujú nastavenie hrúbky mletia. Menšia bodka = menšia veľkosť častíc. Menšie číslo = menšia veľkosť častíc 5. Pripravte si 2 – 3 šálky kávy, aby ste pocítili rozdiel. Pretože SAS (Saeco Adapting Sensor – adaptívny snímač Saeco) musí vykonať primerané úpravy doby, počas ktorej sa má mlynček krútiť, aby sa zaistilo pomletie správneho množstva kávy na optimálnu dávku espresa.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:SM8785/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›