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Nemôžem upraviť nastavenie mlynčeka na kávovare na espreso značky Saeco

Ak chcete upraviť nastavenie mlynčeka na kávovare na espreso značky Saeco, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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