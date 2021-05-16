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Tento produkt už nie je dostupný

5300 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

22PFS5303/12

4.6

| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Televízor Philips 5300 prináša kvalitný obraz na malú obrazovku. Vďaka svojmu ovládaniu s jednoduchou obsluhou a kompaktnému dizajnu je skvelým spoločníkom v kuchyni, spálni alebo pracovni.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Pixel Plus HD

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 55 cm (22")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompaktný prenosný TV: navrhnutý, aby bol vždy stredobodom zábavy

Štýlový, kompaktný, ľahký a prenosný. Na televízore s malou obrazovkou si môžete pozrieť obľúbené programy, nech ste kdekoľvek – v kuchyni alebo na stanovačke s rodinou. Vďaka prenosnému televízoru vám neuniknú správy ani výsledky vašich obľúbených športových zápasov. Je navrhnutý tak, aby bol vždy tam, kde je zábava.

Technológia Pixel Plus HD prináša nádherný obraz, ktorý si zamilujete

Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už ich sledujete obsah online alebo z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.

Dva vstupy HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie

Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá jednoduchá televize

Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.

Výhody

Vhodná i jako monitor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-05-16

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-05-16

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

tudás-hatalom

Kiváló kép mínőség, remek színek és felbontás, jó ár-érték arány

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 22PFS5303 Full HD Ultra Slim LED TV

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 22PFS5303 Full HD Ultra Slim LED TV

14/11/2020

Україна

Україна

телевізор

надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Dátum použitia 2019-11-14

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Dátum použitia 2019-11-14

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.