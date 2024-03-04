AC0651/10
Energeticky úsporná čistička vzduchu s inteligentným snímačom
Naša energeticky najúspornejšia čistička vzduchu s indikátorom čistoty vzduchu v reálnom čase. Odstraňuje alergény a znečisťujúce látky pri minimálnej spotrebe energie. Jej kompaktný, elegantný dizajn sa dokonale hodí do vašej domácnosti. Ovládajte ju na diaľku pomocou aplikácie Philips Air+Zobraziť všetky výhody
Naša čistička vzduchu dodáva čistý vzduch do každého rohu miestnosti rýchlosťou CADR 170 m3/h a dôkladne vyčistí miestnosti do 44 m2. Dajte zbohom znečisťujúcim látkam, ako sú PM2,5, baktérie, peľ, prach, zvieracie chlpy a ďalšie látky, za menej ako 17 minút (3).
Náš 2-vrstvový filtračný systém s technológiou NanoProtect HEPA zachytí pôsobivých 99,97 % mimoriadne jemných častíc s veľkosťou len 0,003 mikrónu (1). Technológia NanoProtect HEPA nezachycuje iba znečisťujúce látky, ale takisto využíva aj elektrostatický náboj, aby ich filter pritiahol, čím vyčistí až dvakrát viac vzduchu než tradičný filter HEPA H13, a to s vyššou energetickou účinnosťou (2).
Pomocou snímačov AeraSense sníma čistička vzduch 1 000-krát za sekundu a v reálnom čase vás informuje o kvalite vzduchu. Pozrite sa na digitálny displej zariadenia alebo aplikáciu Air+ a rýchlo zistite úroveň znečistenia vzduchu vo vašej domácnosti.
Zo systému VitaShield neunikne prakticky nič okrem čistejšieho vzduchu. Technológia VitaShield zachytáva aerosóly, baktérie a častice s veľkosťou len 0,003 mikrónu, menšie ako najmenší známy vírus. Nezávisle testované externým laboratóriom na odstraňovanie vírusu H1N1 zo vzduchu. Testované aj na odstránenie 99,99 % vírusu HCov-E229 (5).
Keď si vyberiete Philips, vyberáte si dôveryhodnú značku s viac ako 80-ročnými skúsenosťami v oblasti starostlivosti o vzduch a zdravotníckej techniky. Naše čističky vzduchu pred opustením výrobnej prevádzky podstúpia 170 prísnych kontrolných testov a majú certifikát Európskeho centra pre výskum alergií.
Dosiahnite čistejší vzduch s minimálnou spotrebou a ušetrite peniaze na účtoch za energiu. Naša čistička vzduchu s výkonom max. 12 W je 2-krát energeticky úspornejšia než iné špičkové čističky vzduchu (7). V režime spánku spotrebuje len 2 W, čo je 30 x menej energie ako tradičná žiarovka.
Vychutnajte si ničím nerušený spánok s našou inovatívnou čističkou. V režime spánku vydáva len 19 dB (6), čo je tichšie ako šepot. Svetlo digitálneho displeja je tiež stlmené, čo minimalizuje akékoľvek rušenie svetlom. S týmto nastavením bude vzduch vo vašej domácnosti vždy čistý, aj v noci.
Použite našu aplikáciu pre väčšie pohodlie a kontrolu. V aplikácii môžete čističku zapnúť a vypnúť, môžete upraviť nastavenia rýchlosti, kontrolovať kvalitu vzduchu v domácnosti a sledovať stav filtra. Okrem toho sa môžete dozvedieť viac o čistení vzduchu v našej sérii článkov v aplikácii a pozrieť si údaje o kvalite vonkajšieho vzduchu, ktoré sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek.
Dostávajte okamžitú spätnú väzbu prostredníctvom farebného ukazovateľa kvality vzduchu na rozhraní čističky. Ako zariadenie postupne čistí vzduch, farebný ukazovateľ sa mení z červenej na modrú.
Upravte si čistenie vzduchu pomocou 3 rôznych nastavení rýchlosti čističky: stredná, turbo, režim spánku. Automatický režim zvolí najlepšiu rýchlosť čistenia vzduchu v domácnosti na základe spätnej väzby o kvalite vzduchu v reálnom čase.
Naša čistička vás upozorní, keď bude čas na výmenu filtra. Navyše môžete sledovať stav filtra pomocou aplikácie Air+. Originálne filtre Philips okrem toho garantujú optimálny výkon až 12 mesiacov, aby bol váš vzduch čistý po celý rok.
Vďaka kompaktnej veľkosti a elegantnému dizajnu je naša čistička ideálnym doplnkom každého priestoru a prirodzene zlepší kvalitu vzduchu aj estetiku vašej domácnosti. Vďaka výške len 34 cm je ideálna na umiestnenie na stôl alebo policu. Vychutnajte si čerstvý a čistý vzduch s nádychom rafinovanosti.
Všeobecné špecifikácie
Technické špecifikácie
Charakteristika
Využitie
Bezpečnostná funkcia
Hmotnosť a rozmery
Energetická účinnosť
Údržba
Kompatibilita
Krajina pôvodu
