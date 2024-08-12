Čistí miestnosti s rozlohou až do 22 m²
Rýchl. čist. vzduchu (CADR) 190 m³/h
Filter HEPA
Výkonný prietok vzduchu efektívne zvláda pokryť miestnosti s rozlohou až do 22 m² a rozháňa čistý vzduch do všetkých častí miestnosti. Zvyšuje tak rýchlosť čistenia vzduchu (CADR) na 190 m³/h. Rozlohu 20 m² tak zvládne vyčistiť za menej než 16 min. (1)
2-vrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA a predfiltrom zachytí 99,5 % ultrajemných častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (3). Ochráni vás tak pred časticami PM2.5, baktériami, peľmi, prachom, srsťou domácich miláčikov a inými znečisťujúcimi látkami. Certifikované Európskym strediskom pre výskum alergie.
Zachytáva aerosóly vrátane tých, ktoré môžu obsahovať respiračné vírusy. Nezávisle testované spoločnosťou Airmid Healthgroup na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu (2). Testované aj na koronavírus (4).
Ocenenia
4.9
z 5
28
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mato Matko
12/08/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Veľmi tichučký a pritom výkonný spoločník
Jedná sa o veľmi tichučkú a pritom výkonnú čističku, čo ma príjemne prekvapilo. Má zabudované vyhodnocovanie kvality vzduchu (dá sa aj ručne nastaviť) a tak si všetko riadi sama. Máme doma dve kočky a bývame v Ostrave. Čo dodať? Kvalita ovzdušia mizerná a k tomu dve kočičky. Čističku používame takmer nonstop a už po prvých dňoch som prestal pokašliavať a v noci lepšie spím (nebudí ma odkašliavanie). Filter čistím každý týždeň a nestačím sa čudovať, čo všetko sa v ňom zachytilo. Každopádne veľmi dobrý výrobok a môžem len odporučiť.
Výhody
Veľmi tichý a pritom výkonný s automatickou reguláciou podľa kvality ovzdušia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0820/10 Kompaktní čistička vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0820/10 Kompaktní čistička vzduchu
Pačes
21/05/2022
Česká republika
Malý a výkonný
Naprostá spokojenost s čističkou tohoto typu. Na chatě využívám denně a výhodou jsou malé rozměry.
Výhody
Malé rozměry a vysoký výkon
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0819/10 Kompaktní čistička vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0819/10 Kompaktní čistička vzduchu
Petrsvetr18
10/05/2022
Česká republika
Rychlé čištění
Zatím naprostá spokojenost.Rychle vyčistí pokoj.V kétě chladí vzduch.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter: ide o teoretický čas jednorazového čistenia, ktorý je vypočítaný vydelením výkonu čistenia – CADR 190 ㎥/h – veľkosťou miestnosti 48 m² (predpokladaná rozloha miestnosti je 20 ㎡ a výška 2,4 m).
(2) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health Ltd. Testované v komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vírusom chrípky A (H1N1) vo vzduchu. Samotné čističky vzduchu nechránia pred ochorením COVID-19, ale môžu byť súčasťou ochranného programu (US EPA).
(3) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.
(4) Test rýchlosti mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.
(5) Odporúčaná životnosť zariadenia je založená na teoretickom výpočte priemerných ročných regionálnych hodnôt škodlivých častíc vzduchu vo vonkajšom prostredí a denného používania čističky vzduchu po dobu 16 hodín v automatickom režime.
(6) Testované na filtračnom médiu na účinnosť pri 1 prechode pri prietoku vzduchu 5,33 cm/s v laboratóriu tretej strany./Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované podľa normy JISB 9908-2011.
(7) Vypočítaná priemerná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1,5 metra od zariadenia, na základe meraní podľa normy IEC 60704. Hladina akustického tlaku závisí od konštrukcie miestnosti, dekorácie a umiestnenia zariadenia a poslucháča.
(8) V porovnaní s predchádzajúcim modelom FY0194; filtrácia 99,97 % verzus 99,5 % častíc