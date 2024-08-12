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  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)

Séria 800Kompaktná čistička vzduchu

AC0820/10

4.9
| (28) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
Čistička vzduchu filtruje jediným stlačením tlačidla neviditeľné vírusy, alergény či znečisťujúce látky vo vašej domácnosti, aby bola čistá a bezpečná. Vďaka rýchlosti čistenia vzduchu (CADR) 190 m³/h je čistenie rýchle a efektívne.
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Odstraňuje 99% vírusov, alergénov a zneč. látok (2, 3, 6)

Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)

  • Čistí miestnosti s rozlohou až do 22 m²

  • Rýchl. čist. vzduchu (CADR) 190 m³/h

  • Filter HEPA

Vysoký výkon vhodný pre miestnosti s rozlohou až do 22 m²

Vysoký výkon vhodný pre miestnosti s rozlohou až do 22 m²

Výkonný prietok vzduchu efektívne zvláda pokryť miestnosti s rozlohou až do 22 m² a rozháňa čistý vzduch do všetkých častí miestnosti. Zvyšuje tak rýchlosť čistenia vzduchu (CADR) na 190 m³/h. Rozlohu 20 m² tak zvládne vyčistiť za menej než 16 min. (1)

Filtruje 99,5 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu

Filtruje 99,5 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu

2-vrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA a predfiltrom zachytí 99,5 % ultrajemných častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (3). Ochráni vás tak pred časticami PM2.5, baktériami, peľmi, prachom, srsťou domácich miláčikov a inými znečisťujúcimi látkami. Certifikované Európskym strediskom pre výskum alergie.

Odstraňuje až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu

Odstraňuje až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu

Zachytáva aerosóly vrátane tých, ktoré môžu obsahovať respiračné vírusy. Nezávisle testované spoločnosťou Airmid Healthgroup na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu (2). Testované aj na koronavírus (4).

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679510

Hodnotenie

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4.9

z 5

28

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

12/08/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Veľmi tichučký a pritom výkonný spoločník

Jedná sa o veľmi tichučkú a pritom výkonnú čističku, čo ma príjemne prekvapilo. Má zabudované vyhodnocovanie kvality vzduchu (dá sa aj ručne nastaviť) a tak si všetko riadi sama. Máme doma dve kočky a bývame v Ostrave. Čo dodať? Kvalita ovzdušia mizerná a k tomu dve kočičky. Čističku používame takmer nonstop a už po prvých dňoch som prestal pokašliavať a v noci lepšie spím (nebudí ma odkašliavanie). Filter čistím každý týždeň a nestačím sa čudovať, čo všetko sa v ňom zachytilo. Každopádne veľmi dobrý výrobok a môžem len odporučiť.

Výhody

Veľmi tichý a pritom výkonný s automatickou reguláciou podľa kvality ovzdušia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0820/10 Kompaktní čistička vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0820/10 Kompaktní čistička vzduchu

21/05/2022

Česká republika

Česká republika

Malý a výkonný

Naprostá spokojenost s čističkou tohoto typu. Na chatě využívám denně a výhodou jsou malé rozměry.

Výhody

Malé rozměry a vysoký výkon

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0819/10 Kompaktní čistička vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0819/10 Kompaktní čistička vzduchu

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé čištění

Zatím naprostá spokojenost.Rychle vyčistí pokoj.V kétě chladí vzduch.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter: ide o teoretický čas jednorazového čistenia, ktorý je vypočítaný vydelením výkonu čistenia – CADR 190 ㎥/h – veľkosťou miestnosti 48 m² (predpokladaná rozloha miestnosti je 20 ㎡ a výška 2,4 m).

  2. (2) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health Ltd. Testované v komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vírusom chrípky A (H1N1) vo vzduchu. Samotné čističky vzduchu nechránia pred ochorením COVID-19, ale môžu byť súčasťou ochranného programu (US EPA).

  3. (3) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.

  4. (4) Test rýchlosti mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.

  5. (5) Odporúčaná životnosť zariadenia je založená na teoretickom výpočte priemerných ročných regionálnych hodnôt škodlivých častíc vzduchu vo vonkajšom prostredí a denného používania čističky vzduchu po dobu 16 hodín v automatickom režime.

  6. (6) Testované na filtračnom médiu na účinnosť pri 1 prechode pri prietoku vzduchu 5,33 cm/s v laboratóriu tretej strany./Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované podľa normy JISB 9908-2011.

  7. (7) Vypočítaná priemerná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1,5 metra od zariadenia, na základe meraní podľa normy IEC 60704. Hladina akustického tlaku závisí od konštrukcie miestnosti, dekorácie a umiestnenia zariadenia a poslucháča.

  8. (8) V porovnaní s predchádzajúcim modelom FY0194; filtrácia 99,97 % verzus 99,5 % častíc