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  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon

Originálny vymeniteľný filterNanoProtect HEPA

FY0194/30

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
Filter NanoProtect HEPA sa postará o ochranu pred vírusmi, baktériami, peľom, prachom, časticami PM2,5 a zvieracími chlpmi.
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Kompatibilné produkty
Séria 800

Séria 800
Kompaktná čistička vzduchu

AC0819/10

Séria 800

Séria 800
Kompaktná čistička vzduchu

AC0820/10

Originálny filter od spoločnosti Philips, ktorý dokonale sedí

Účinná ochrana pre ten najlepší výkon

  • Životnosť až 12 mesiacov

  • Odfiltruje 99,5 % častíc s veľkosťou 0,003 µm

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa životnosti filtrov.

Filter NanoProtect Pro HEPA čistí rýchlejšie ako H13 (4)

Filter NanoProtect Pro HEPA čistí rýchlejšie ako H13 (4)

Vlákna s nízkym odporom filtra NanoProtect HEPA maximalizujú prietok vzduchu. Elektrostatický náboj priťahuje častice s veľkosťou len 0,003 mikrónov s účinnosťou 99,98%, čo umožňuje filtru čistiť vzduch rýchlejšie ako filter HEPA H13 používaný v medicíne (4)

Odstraňuje až 99,9 % vírusov

Odstraňuje až 99,9 % vírusov

Čistič zachytáva aerosóly vrátane tých, ktoré môžu obsahovať respiračné vírusy. Nezávisle testované na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu. Testované aj na koronavírus (8).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

dobrá TV za dobrou cenu

vynikající obraz, dobrý zvuk, Android a jeho aplikace, ale i hrozný světle šedý ovladač s malými bílými písmenky na tlačítkách - katastrofa!

Výhody

obraz, Android, aplikace, obsluha

Nevýhody

hrozné dálkové ovládání, delší start TV

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Originální náhradní filtr FY0194/30 HEPA NanoProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Originální náhradní filtr FY0194/30 HEPA NanoProtect

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.

  2. (2) Platí len pre vybrané modely s pripojením

  3. (3) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips

  4. (4) Materiál filtra NanoProtect HEPA poskytuje nižší odpor pre prúdenie vzduchu ako materiál filtra HEPA H13, vďaka čomu čistička vzduchu Philips s filtrom NanoProtect dosahuje vyššiu intenzitu dodávky čistého vzduchu (CADR) ako rovnako veľký certifikovaný filter HEPA H13.

  5. (5) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou NaCl aerosólu inštitútom iUTA podľa normy DIN71460-1.

  6. (6) Podmienené použitím filtra s čističkou Philips AC1711 alebo 1715.

  7. (7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chrípky A(H1N1).

  8. (8) Test intenzity mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.