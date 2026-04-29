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Originálny vymeniteľný filter NanoProtect HEPA

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Originálny vymeniteľný filterNanoProtect HEPA

FY0194/30

Originálny vymeniteľný filter NanoProtect HEPA

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Návody a dokumentácia

Filter NanoProtect HEPA sa postará o ochranu pred vírusmi, baktériami, peľom, prachom, časticami PM2,5 a zvieracími chlpmi.

  • PDF súbor
  • 21 July 2026

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