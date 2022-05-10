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  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
  • Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)

Séria 800Kompaktná čistička vzduchu

AC0830/10

4.8

| (190) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

3 Ocenenia

Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)

Čistička vzduchu filtruje jediným stlačením tlačidla neviditeľné vírusy, alergény či znečisťujúce látky vo vašej domácnosti, aby bola čistá a bezpečná. Vďaka rýchlosti čistenia vzduchu (CADR) 190 m³/h je čistenie rýchle a efektívne.

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Odstraňuje 99% vírusov, alergénov a zneč. látok (2, 3, 6)

Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)

  • Čistí miestnosti s rozlohou až do 22 m²

  • Rýchl. čist. vzduchu (CADR) 190 m³/h

  • HEPA filter s aktívnym uhlím

Vysoký výkon vhodný pre miestnosti s rozlohou až do 22 m²

Vysoký výkon vhodný pre miestnosti s rozlohou až do 22 m²

Výkonný prietok vzduchu efektívne zvláda pokryť miestnosti s rozlohou až do 22 m² a rozháňa čistý vzduch do všetkých častí miestnosti. Zvyšuje tak rýchlosť čistenia vzduchu (CADR) na 190 m³/h. Rozlohu 20 m² tak zvládne vyčistiť za menej než 16 min. (1)

Filtruje 99,5 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu

Filtruje 99,5 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu

Trojvrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA, aktívnym uhlíkovým filtrom a predfiltrom zachytí 99,5 % ultrajemných častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (3). Ochráni vás tak pred časticami PM2,5, baktériami, peľmi, prachom, srsťou domácich miláčikov a inými znečisťujúcimi látkami. Certifikované Európskym strediskom pre výskum alergie.

Odstraňuje až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu

Odstraňuje až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu

Zachytáva aerosóly vrátane tých, ktoré môžu obsahovať respiračné vírusy. Nezávisle testované spoločnosťou Airmid Healthgroup na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu (2). Testované aj na koronavírus (4).

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679510
  • Award image VRS_AWARD-1679538
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Hodnotenie

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4.8

z 5

190

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé čištění

Zatím naprostá spokojenost.Rychle vyčistí pokoj.V kétě chladí vzduch.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý stroj

Koupil jsem na chatu a proto mě snad jediné omezení této čističky vzduchu nevadí a to je skutečnost, že je do menších prostor. Za mě opravdu skvělá volba, splňuje co má, v noci není slyšet a prostě jen doporučuji.

Výhody

kvalita, provedení, funkčnost

Nevýhody

pro menší prostory

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu

Date of Use 2020-04-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu

Date of Use 2020-04-04

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Luxusní čistička vzduchu

Není co vytknout, prostě dokonalý. Od Philips je všechno dokonalé.

Výhody

Dokonalý

Nevýhody

Není co vytknout

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu

Date of Use 2021-01-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu

Date of Use 2021-01-04

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter: ide o teoretický čas jednorazového čistenia, ktorý je vypočítaný vydelením výkonu čistenia – CADR 190 ㎥/h – veľkosťou miestnosti 48 m² (predpokladaná rozloha miestnosti je 20 ㎡ a výška 2,4 m).

  2. (2) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health Ltd. Testované v komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vírusom chrípky A (H1N1) vo vzduchu. Samotné čističky vzduchu nechránia pred ochorením COVID-19, ale môžu byť súčasťou ochranného programu (US EPA).

  3. (3) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.

  4. (4) Test rýchlosti mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.

  5. (5) Odporúčaná životnosť zariadenia je založená na teoretickom výpočte priemerných ročných regionálnych hodnôt škodlivých častíc vzduchu vo vonkajšom prostredí a denného používania čističky vzduchu po dobu 16 hodín v automatickom režime.

  6. (6) Testované na filtračnom médiu na účinnosť pri 1 prechode pri prietoku vzduchu 5,33 cm/s v laboratóriu tretej strany./Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované podľa normy JISB 9908-2011.

  7. (7) Vypočítaná priemerná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1,5 metra od zariadenia, na základe meraní podľa normy IEC 60704. Hladina akustického tlaku závisí od konštrukcie miestnosti, dekorácie a umiestnenia zariadenia a poslucháča.