Vyčistí vzduch za menej ako 16 minút (1)
Čistička vzduchu filtruje jediným stlačením tlačidla neviditeľné vírusy, alergény či znečisťujúce látky vo vašej domácnosti, aby bola čistá a bezpečná. Vďaka rýchlosti čistenia vzduchu (CADR) 190 m³/h je čistenie rýchle a efektívne.
Čistí miestnosti s rozlohou až do 22 m²
Rýchl. čist. vzduchu (CADR) 190 m³/h
HEPA filter s aktívnym uhlím
Výkonný prietok vzduchu efektívne zvláda pokryť miestnosti s rozlohou až do 22 m² a rozháňa čistý vzduch do všetkých častí miestnosti. Zvyšuje tak rýchlosť čistenia vzduchu (CADR) na 190 m³/h. Rozlohu 20 m² tak zvládne vyčistiť za menej než 16 min. (1)
Trojvrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA, aktívnym uhlíkovým filtrom a predfiltrom zachytí 99,5 % ultrajemných častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (3). Ochráni vás tak pred časticami PM2,5, baktériami, peľmi, prachom, srsťou domácich miláčikov a inými znečisťujúcimi látkami. Certifikované Európskym strediskom pre výskum alergie.
Zachytáva aerosóly vrátane tých, ktoré môžu obsahovať respiračné vírusy. Nezávisle testované spoločnosťou Airmid Healthgroup na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu (2). Testované aj na koronavírus (4).
Ocenenia
4.8
z 5
190
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Petrsvetr18
10/05/2022
Česká republika
Rychlé čištění
Zatím naprostá spokojenost.Rychle vyčistí pokoj.V kétě chladí vzduch.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu
Kodl21
04/05/2021
Česká republika
Skvělý stroj
Koupil jsem na chatu a proto mě snad jediné omezení této čističky vzduchu nevadí a to je skutečnost, že je do menších prostor. Za mě opravdu skvělá volba, splňuje co má, v noci není slyšet a prostě jen doporučuji.
Výhody
kvalita, provedení, funkčnost
Nevýhody
pro menší prostory
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu
Date of Use 2020-04-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu
Date of Use 2020-04-04
Ráda ze Zlína
04/05/2021
Česká republika
Luxusní čistička vzduchu
Není co vytknout, prostě dokonalý. Od Philips je všechno dokonalé.
Výhody
Dokonalý
Nevýhody
Není co vytknout
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu
Date of Use 2021-01-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 800 Series AC0830/10 Kompaktní čistička vzduchu
Date of Use 2021-01-04
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter: ide o teoretický čas jednorazového čistenia, ktorý je vypočítaný vydelením výkonu čistenia – CADR 190 ㎥/h – veľkosťou miestnosti 48 m² (predpokladaná rozloha miestnosti je 20 ㎡ a výška 2,4 m).
(2) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health Ltd. Testované v komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vírusom chrípky A (H1N1) vo vzduchu. Samotné čističky vzduchu nechránia pred ochorením COVID-19, ale môžu byť súčasťou ochranného programu (US EPA).
(3) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.
(4) Test rýchlosti mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.
(5) Odporúčaná životnosť zariadenia je založená na teoretickom výpočte priemerných ročných regionálnych hodnôt škodlivých častíc vzduchu vo vonkajšom prostredí a denného používania čističky vzduchu po dobu 16 hodín v automatickom režime.
(6) Testované na filtračnom médiu na účinnosť pri 1 prechode pri prietoku vzduchu 5,33 cm/s v laboratóriu tretej strany./Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované podľa normy JISB 9908-2011.
(7) Vypočítaná priemerná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1,5 metra od zariadenia, na základe meraní podľa normy IEC 60704. Hladina akustického tlaku závisí od konštrukcie miestnosti, dekorácie a umiestnenia zariadenia a poslucháča.